Cádiz CF, el debate: la importancia de ganar en Valladolid

Este viernes se juega la primera final de la temporada. Es lo que tiene perder los cinco primeros partidos de una competición que tiene pinta de oscurecerse mucho más en el caso de que al Cádiz le dé por perder de nuevo en Valladolid.

Sergio González hacía frente a la rueda de prensa anterior al encuentro de Pucela y comenzó a hablar del Valladolid. «El rival maneja una buena estructura, les gusta tener la pelota, ser verticales y con un delantero rematador. Quizás le cuesta correr hacía atrás. Tenemos que tener estabilidad y confianza porque los argumentos y las excusas se nos han acabado».

El técnico catalán se refirió al último encuentro perdido en casa. «Ante el Barcelona corrimos más que ellos pero la sensación es que ellos estaban más enteros. Estamos corriendo mal, cuando uno baja los brazos parece que no estás bien físicamente», manifestaba para explicar el mal funcionamiento de un bloque desaparecido en estos primeros compases del campeonato.

«A nivel de datos el equipo está bien, el problema es correr bien. Parece que en cualquier momento de debilidad nos dan un golpe; estamos teniendo desajustes pero no tácticas sino de activaciones de los jugadores. Necesitamos confianza en base de un gol o una victoria», acertaba a decir sin concluiy muy bien la idea.

El vestuario no pasa por un buen momento y confía en que mejore a medida que los resultados se vayan consiguiendo, pero claro, eso no parece que vaya a ser fácil. «A los jugadores hay que pedirles unos mínimos que tienen que dar; dentro esos mínimos le pedimos su máximo nivel dentro de lo que puede dar. No puedes pedirles a todo lo mismo porque tienen que tener un comportamiento distinto».