El Cádiz Club de Fútbol hace los deberes en el primer amistoso de la pretemporada ante el Barbate

El once con el que arrancaría el partido el Cádiz C.F, sería una línea atrás de cuatro clara, donde, en esta ocasión, se encargó el lateral derecho Zaldua de tener mucha más llegada que Julio (canterano que sería el elegido para el lateral izquierdo). En el centro de la defensa debutaba Glauder junto al canterano Morata. Una línea de tres en el medio donde Alarcón y Bastida se han encontrado más retrasados, encargándose de la salida de balón y Nico Jr. mucho más liberado, con mucha llegada y desborde. Este último, sin duda fue el mejor jugador de la primera parte. Y arriba, en un principio estaba Mwepu como referencia solo en ataque, Etta por la derecha y De la Rosa por la izquierda. Tras la sustitución de De la rosa, el cual salió cojeando, y la entrada de Borja Vázquez, se pasó a una línea de cuatro en el medio del campo con Borja Vázquez y Nico Jr. en bandas, dejando a Mwepu y Etta en la delantera.

En la primera parte, el conjunto de Paco López arrancó el partido anotando un gol gracias a un pase de Etta y un remate de Mwepu, en el minuto tres de partido. Después del gol y hasta que no se realizó la pausa de hidratación, el equipo no comenzó a realizar triangulaciones en tres cuartos de campo para llegar en mejores situaciones a la portería rival.





Al inicio de la segunda mitad, sólo se habían realizado dos sustituciones, que sería Aznar por Ángel Pérez y Tomás Alarcón por Álex Fernández. Por lo tanto, no cambiaría el esquema, siguiendo el mismo dibujo sobre el verde. En el partido no pasarían muchas más cosas hasta el minuto 61 que se realizaría un cambio múltiple. Quedándose una formación con una línea de cuatro atrás con Iza y Matos en los laterales, con Fali y Chust en el centro de la defensa. Por delante habría una línea de cuatro, con Álex y Escalante en el centro, mientras que Borja y Nico Jr. serían los encargados de las bandas. Dejando arriba a Chris y Sobrino. También, se vio mucha movilidad entre los dos puntas y Nico, destacando también las incorporaciones ofensivas de Gonzalo Escalante. Durante diez minutos el Barbate intentó dar un paso al frente con un par de jugadas por la banda que terminaría parando Pérez. El Cádiz, por el contrario, intentaría buscar a Chris Ramos por arriba, pero no terminaría de encontrarlo. En el minuto 71 saldría Nico Jr. del terreno de juego, dando entrada a Kouamé, que se situaría más centrado y serían Sobrino y Chris los encargados de caer a banda.

A partir del minuto 80 el Cádiz pondría el pie en el acelerador y a falta de siete minutos para el final, gracias a un saque de esquina que pondría Álex Fernández al primer palo, entraría Escalante y remataría subiendo el tercer gol al marcador. El segundo tanto del argentino, llegaría tras una internada por la izquierda de Borja que se llevaría un golpe en un lance del juego y en el rechace se la dejaría de cara Chris Ramos y remataría desde fuera del área Escalante, con un tiro raso que acabaría convirtiéndose en el cuarto gol del partido. En el último minuto del partido, Gonzalo aprovecharía un despiste de un jugador del Barbate C.F. para realizar otro muy buen disparo pegado al palo izquierdo del portero que se convertiría en el tercer gol en la cuenta particular del jugador y en el quinto gol del Cádiz Club de Fútbol.





El partido que planteó Paco López fue el adecuado, ante un Barbate que no supo, ni pudo, hacer frente a su rival. Habrá que esperar a ver que información nos llega del club sobre De la Rosa, que se marchó tocado del encuentro. Destacar también, tanto los minutos disputados por los nuevos fichajes (Matos y Glauder), como el buen juego que nos mostraron los canteranos, destacando a Borja Vázquez y, sobre todo, a Nico Jr.









