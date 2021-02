Cádiz - Athletic: Los leones golean en la crisis amarilla (0-4)

Otra goleada y otros cuatro goles en contra. El Cádiz va a goleada por jornada y eso poco a poco le está haciendo mucha mella en la moral, la clasificación y en una forma de jugar que tanto éxito le ha dado a este equipo. Y es que si Cervera siempre ha priorizado no encajar, ahora mismo todo lo que se asoma por el área de Conan Ledesma va para dentro.

El Athletic ganaba a la media 0-3 ante un equipo indolente, incapaz de defender o atacar, impotente ante un rival muy superior en todos los sentidos y que ganaba casi sin apretar en el acelerador.

El doblete de Berenguer y el gol de falta de Unai López ponían por delante el equipo de Marcelino que veía como el Cádiz era un juguete roto en sus manos.

Al descanso, Cervera cambió cuatro jugadores pero bién podría haber sacado la bandera blanca pues en la segunda mitad el equipo local fue un quiero y no puedo. Jairo, Alejo, Sobrino y Saponjic suplían a los cuatro de arriba pero el partido no tenía más historia.

Para más horror cadista, Cala se deja comer la tostada por Wililiams que en el mano a mano no fallaba ante un Conan Ledesma que sigue más inseguro que nunca desde que aterrizó en el Cádiz. Otra derrota por goleada, una vuelta de tuerca más en la crisis de un equipo que vive de una primera vuelta excelente y que está acusando mucho bajas importantes como la de José Mari, Álex o Jonsson en el día de hoy. Y lo peor, el domingo a jugar ante el Barcelona.

Cervera: "Esto no puede pasar más"

El técnico cadista, Álvaro Cervera, fue claro tras el partido apuntando que “la sensación es muy mala. Llevamos 15 goles en los últimos partidos. Ha habido partidos como el del Atleti que nos hicieron cuatro pero competimos bien. Partidos como el de hoy no lo recuerdo en los años que llevo aquí”.

El preparador del equipo amarillo prosiguió apuntando que “hoy salíamos con la premisa de intentar ser fuertes en nuestro área y ya veríamos en el área contraria”. En la misma línea agregó que “a los diez minutos y ya llevaban muchas ocasiones de gol. La diferencia para mí no ha estado en lo bueno que es el Athletic, eso lo tengo claro, para mí el partido no está en eso. Es algo que nos pasa a nosotros. El máximo responsable soy yo. Seguiré trabajando hasta que consiga cambiarlo porque esto no es así. El Cádiz que yo conozco no tiene que ser así”.

Por otro lado, afirmó que “cuando el equipo está así hay que mirar al entrenador porque lo del último mes no es normal”. Agregó que “nunca hablo de la actitud porque yo creo que todos salen a darlo todo por su bien y por el del equipo. En el conjunto falta algo. El trabajo que hacemos durante la semana se tiene que ver en el partido. Cada uno se mirará luego hacia dentro. Algo no estaré haciendo bien yo. Yo los elijo, yo los pongo y lo de hoy no se puede volver a repetir porque no debe ser así”.

También te puede interesar:

Dani Güiza y el Cádiz CF, zombies de la serie 'The Walking Dead'