Cádiz 1-1 Atlético: El Trofeo Carranza más amarillo diez años después

Grata imagen la que el Cádiz CF ofreció ante su gente en el regreso del Trofeo Carranza tras un año asuente y en la vuelta del público a su estadio mucho tiempo después. Un partido bonito e intenso que finalmente se decidió en la tanda de penaltis tras llegar con empate al final del choque. Carrasco adelantó al cuadro visitante antes del descanso y Perea marcó un gran gol casi en el final del duelo para poner el 1-1.

Unos 5.000 espectadores pudieron presenciar el partido debido a las limitaciones marcadas por la Junta de Andalucía debido a la pandemia de coronavirus.

Cervera puso en liza un once titular con la presencia de hasta tres fichajes. Haroyan formaba pareja en la defensa con Fali, Arzamendia estaba en el lateral zurdo y Alarcón en el centro del campo. Desde el primer minuto se veía que el Cádiz afrontaba el choque con mucha seriedad y tenía más la pelota que un Atlético que llegaba en pocas ocasiones al área de David Gil. Los amarillos tenían más ocasiones pero fue Carrasco quien antes del descanso marcaba tras un buena jugada personal.

En la segunda mitad, y con muchos cambios en los dos equipos, el Cádiz se adueñaba del choque y tenía claras ocasiones sobre todo en las botas de un inspirado Alberto Perea. El gol no llegaría hasta el minuto 85 cuando el manchego se iba de dos rivales y sacaba un contundente disparo al que no podía llegar Oblak. El Cádiz empataba y ponía la justicia en el marcador.

En la tanda de penaltis los amarillos estaban más acertados venciendo por 4-2 y ganando el Trofeo Carranza diez años después. Este supone el noveno título de los amarillos en el considerado Trofeo de los Trofeos.

Cervera: "El público es medio equipo"

Salía Álvaro Cervera más satisfecho tras el partido disputado por su equipo en el Trofeo Carranza. Le plantó cara al campeón de Liga y al final se llevó el triunfo en los penaltis en un partido bastante completo del conjunto gaditano.

"Hemos estado mejor de lo que yo pensaba", explicaba el entrenador. "Hay estímulos externos que nos hacen mejores como el público y el rival. Espero que esto no nos equivoque porque no se parece en nada a La Liga. Estamos contentos porque hemos estado mejores que otros días pero no quiero que todo sea por estímulos externos. Se han visto muchas cosas buenas y otras que mejorar".

Cervera recalcaba en lo que se podía esperar de su equipo en el día de hoy y se vio en el campo. "Yo sabía que la gente nos estaba viendo y creía que íbamos a estar bien. Tenemos futbolistas que tienen que recuperarse como Cala y Mauro. Si tenemos muchos jugadores bien seremos un equipo competitivo".

Lo único negativo del partido, las lesiones. "Cosas malas no hay pero sé que estos partidos no se parecen en nada a La Liga. Las jugadas de peligro lo son en la competición y en estos partidos no. La soltura que tienes en estos amistosos y la posesión tampoco es la habitual. Lo único malo son los dos lesionados que tenemos de este partido. Arzamendia tiene algo en el cuadríceps y José Mari también en la misma zona".

Un de los titulares de la pasada temporada, Choco Lozano, jugó ante el Atlético en la banda izquierda, algo que podría ser más habitual de lo que se piensa.

"Ahora mismo Choco Lozano es una opción muy real para jugar en la banda izquierda. Es un futbolista muy rápido y su combinación con Alberto Perea es muy buena combinación".

