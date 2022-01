Villanueva: "No vamos a dejar el mes de febrero sin Carnaval"

Las dudas sobre la celebración del COAC 2022 están en el aire por la alta incidencia de coronavirus que existe a día de hoy y que ha hecho que muchas agrupaciones tengan que parar los ensayos. Una mirada al concurso en mayo sin dejar de lado lo que pueda pasar en febrero, en el que muchas agrupaciones tienen decidido estar en la calle, a pesar de no existir una programación oficial.

Desde la Asociación de Autores del Carnaval de Cádiz, su presidente Miguel Villanueva, no ve que "deban existir tantas restricciones porque esta ola no está siendo tan grave. El Carnaval es en su fecha, febrero, eso lo tiene asumido en todas las partes del mundo y nosotros no vamos a dejar la fecha de ese mes en blanco", recuerda.

Sobre la paralización de los ensayos, Villanueva desvela que "muchas agrupaciones de fuera de Cádiz siguen esayando, sobre todo para los concursos de sus localidades que sí se mantienen".

Villanueva recuerda que "el Carnaval en la calle se puede hacer y que la programación se puede mantener, independientemente de lo que quiera el Ayuntamiento".

El Ayuntamiento medita sobre el COAC

Con todo, desde el Ayuntamiento de Cádiz se está barajando la idea de comenzar un par de semanas más tarde el COAC. Sería ya en mayo cuando podría arrancar el certamen con un número de grupos todavía por definir. Un concurso con menos fases en el Gran Teatro Falla.

El alcalde de Cádiz, José María González ‘Kichi’, ha recordado que “en estas fechas y en estos días hubiéramos comenzado el concurso del Falla y los diferentes eventos gastronómicos previos del Carnaval de haber hecho caso a una oposición que estaba más pendiente del rédito político que de la salud de los gaditanos”.

Según un comunicado subido por el propio regidor a sus redes sociales, González ha detallado que “nunca antes habíamos sufrido tantos contagios en Cádiz como en esta sexta ola, nunca antes, en ninguno de los picos anteriores, tantas personas se habían visto contagiadas por Covid-19″.

Lo ha hecho, según ha indicado, porque “en un contexto como este ni vamos a precipitarnos ni vamos a tomar ninguna medida que no se encuentre orientada a poner la salud en el centro”.

De hecho, ha rememorado que “tanto PSOE, como PP, como Cs y el concejal no adscrito votaron por una única posibilidad: que el Carnaval fuera ya, ahora, en el momento que más estamos sufriendo la pandemia, que fuera ya o que no fuera, sin dejar ninguna otra opción abierta en lugar de estar a expensas y actuar según nos permita la situación sanitaria”.

Asimismo, el alcalde gaditano ha explicado que desde el Consistorio están “trabajando desde hace meses previendo un escenario como en el que por desgracia nos encontramos, barajando todas las opciones, ajustando y estudiando el calendario, buscando la fórmula que nos permita, en caso de que no haya riesgo para la salud, celebrar un concurso y un Carnaval lo más completo posible”.

