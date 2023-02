El Selu y su próxima chirigota: "Estoy haciendo casting por las calles de Cádiz"

El espectáculo 'El Selu, el musical' regresa a Cádiz y lo hace en pleno Carnaval de Cádiz. "Hemos decidido esos días porque estamos con el carnaval pero que sea a las ocho de la tarde para que la gente disfrute de todo. Al final pertenecemos a lo mismo y puede ser que engradezcamos en actos la programación del Carnaval con el musical", explica José Luis García Cossío 'El Selu' en COPE. El público gaditano podrá disfrutar de este nuevo formato los días 24, 25 y 26 de febrero en el Palacio de Congresos.

"No me esperaba tanto éxito del musical, la verdad. Mucha gente cree que es una cosa más de Carnaval pero es mucho más. VIdas entrecruzdadas, una música espectacular, personajes nuevos. En Madrid me dijeron que esto era un musical de verdad, algo que me pareció muy bonito", recuerda el Selu.

"No vamos a parar. Intercalaremos cosas, nos ha costado un año hacer esto y la gira va a seguir". Seguramente todo esto ha servido para "hacer un inventadio de todo lo que hemos tenido y las posibilidades que nos ofrecían cada personaje. Es un paso adelante en cuanto al carnaval", reconoce.

Dentro del musical hay agrupaciones que hoy podrían generar cierta controversia. "No sé qué pasaría si esas agrupaciones salieran hoy qué pasarían. Todo cambia y está claro que hay cosas que se deben renovar".

Su vuelta al COAC

Tras varios años ausente, el chirigotero reconoce que "volveré el año que viene casi seguro". Y sobre su ausencia: "Estoy muy tranquilo, he cogido ganas e ilusión para volver. Esto ha sido un paro biológico. Estoy haciendo casting por las calles de Cádiz para conseguir nuevos personajes".

"Es importante que haya tangas chirigotas buenas en el concurso. Aunque falten autores hay buenas chirigotas en el escenario y eso muy importante", recuerda el autor gaditano.