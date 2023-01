La salud mental, el emotivo pasodoble de la chirigota de Puerto Real 'To me pasa a mi, los desgraciaitos'

La salud mental no era mucho un tabú del que pocas personas hablaban. Ir al psicólogo o al psiquiatra era un asunto que muchas personas preferían callar por la propia estigmatización de la sociedad. Sin embargo, y con el paso del tiempo, hay temas que poco a ppoco van saliendo de los baúles y van cogiendo forma.

Son muchas las personas que tienen problemas relacionados con la salud mental, y hoy por hoy lo importante no es esconder a esas personas, sino ayudarlas y comprenderlas.

Un tema que ya ha salido en el escenario del Gran Teatro Falla gracias a la chirigota 'To me pasa a mi, los desgraciaitos'. La agrupación de Puerto Real no tuvo dudas en dedicar una letra a este asunto con un más que brillante segundo pasodoble.

Todos los días, COPE cuenta el Carnaval de Cádiz desde las 20:00 horas en cope.es/cadiz y en la Aplicación de COPE. Además, este año Facebooky Youtube contarán con videos en directo sobre todo lo que pase en el concurso.