Riky Rivera es uno de esos artistas gaditanos que lleva su ciudad por bandera y que está teniendo una enorme progresión en los últimos años. El artista se posicionó en lo más alto de la industria musical desde sus inicios, que lo han hecho único, desde su nominación a los Latin Grammy, hasta su Goya por el tema principal de la película de "El Niño". Asimismo ha compuesto canciones para artistas de la talla de India Martínez, Pasión Vega o Miguel Poveda.

Ahora estrena su último single y lo hace en COPE. “Aylé” es un grito de valor, lucha, determinación y colaboración entre personas que se plasma a la perfección en un espectacular videoclip que se ha grabado por las calles de Cádiz y en el que han participado más de un centenar de vecinoS", explica el cantante.

Rivera es un gran aficionado al Carnaval de Cádiz, tanto es así que ha participado de manera intensa en diferentes pregones, como el de su cuñado David Palomar, entre otros. ¿Le gustaría ser pregonero? "Me encantaría, tengo hasta el guión de lo que haría", responde entre risas. "No obstante creo que no es el momento, quiero que la gente de mi ciudad me conozca más, hay mucho camino por delante", asegura.