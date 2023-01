Quiñones responde a Tino: "Con mi palmarés no puedo tener envidia de nadie"

No se ha hecho esperar la respuesta de Joaquín Quiñones al pasodoble que la comparsa de Tino Tovar le ha dedicado en el Falla. Una letra muy crítica de la agrupación hablando de las críticas del pregonero en los últimos meses al carnaval actual.

En los micrófonos de COPE, Quiñones explica que no entiende muchas cosas del pasodobles pero que lo acepta como cualquier otro.

"No se por qué Tino se ha dado por aludido pero a mi me gustaban más Los Quijotes del Sur. Sigo defendiendo más el Carnaval de esa época. En los últimos años se está cambiando algunas cosas, me gustaba mucho el pasodoble de Los quinquis por ejemplo pero creo que en general los pasodobles de ahora no terminan de gustar".

Quiónes destaca que "la crítica en Carnaval con respeto se admite. He aplaudido ese pasodoble como uno más. No tengo nada personal con Tino, hemos hablado poco porque hemos coincidido poco".

Asimismo, acepta la letra pero no entiende que se le critique por algunas cuestiones. "Igual que he encajado bien los piropos como es lógico también tengo que aceptar las críticas. No entiendo que diga que no me gusta lo de hoy por envidia. Con mi palmarés no creo que sea por envidia que no me gusta lo que hay ahora. Afortunadamente he conseguido en el Carnaval más de lo que yo esperaba y no tengo nada de envidia".

