Luis Ripoll, la elegancia hecha copla sobre el escenario del Falla

Luis Ripoll es la elegancia y el saber estar en el Carnaval de Cádiz. Autor de célebres agrupaciones y con una más que dilatada trayectoria, el autor no pierde la esencia de la fiesta y sigue arrimándose, cual torero con ganas de triunfar, a las coplas que tanto le han dado.

En este COAC 2023, el autor ha ido más allá y ha estado con su comparsa como un integrante más en las tablas del Falla. Muy pendiente de todo, el autor salía más que contento tras la actuación de su comparsa 'Los telarañas'

"Hay una cosa especial en el Falla, que cuando el público conecta contigo tú notas en el escenario como una manos invisibles que te van subiendo. Y tú vas diciendo "esto va bien". He salido con esa sensación y ahora voy a tomarme un Tío Pepe o dos. Estoy más a gusto que qué", aseguraba.

Con respecto a la modalidad de comparsas fue muy claro: "Admiraré siempre la evolución del Carnaval, pero siempre me avisará ese radar que tengo en mi interior que me avisa cuando se pierde la raíz. Nunca voy a criticar que los chavales quieran evolucionar. Aunque yo, a mi edad, no sé hacer otra cosa".

