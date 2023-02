Julio Pardo: "Algunos grupos tendrían que trabajar de otra manera, no hay 12 coros para cuartos"

El coro 'Los Martínez' abre la segunda sesión de cuartos de final del Falla en la noche de esta martes. Tras las buenas sensaciones del primer día de clasificatorias, el coro va a por todas en la segunda fase.

Julio Pardo Carrillo lo explica así en COPE. "Estamos muy satisfechos tras el pase de clasificatorias. Las primeras impresiones fueron muy buenas, de primeras la gente ha entendido la historia y las críticas son muy buenas. Todo ello hace que tengamos muchas ganas de cantar pero también la responsabilidad de hacerlo incluso mejor que en clasificatorias".

"Yo no entiendo que los puntos no se arrastren de clasificatorias, para mi el concurso empieza desde el primer día. Aunque no se arrastren los puntos esa primera impresión es importante. Tenemos cosas importantes guardadas pero no hemos tirado el pase de clasificatorias", expone Pardo que recuerda: "Llevamos un pase potente para cuartos de final".

Coros sin nivel en cuartos

El autor reconoce que "nos preocupaba que no se entendiese de primera mano la idea que está basado en un personaje real. Queríamos que el grupo tuviera una idea alegre y que la gente disfrutara mucho. Queríamos que todo se entendiera desde el primer momento de la presentación. Todos somos un poco Martínez".

Han pasado 12 coros a cuartos de final, algunos de ellos sin tener nivel para esa fase. "Estoy de acuerdo que la criba tendría que haber sido mayor. Hay bastante diferencia entre los coros de arriba y el resto. La primera pena es que se hayan presentado pocos coros al concurso pero estoy de acuerdo que no había 12 coros para pasar a cuartos. Esta fase es un arma de doble filo porque tienen que demostrar que el jurado no se ha equivocado pasándolos de ronda. La modalidad del coro que siempre se enfrenta a muchas críticas hace que si se ven coros sin nivel hace que todo ello no sea bueno para los coristas porque la imagen de la modalidad será peor".