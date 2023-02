José Manuel Valdés: "No descarto volver a sacar un coro, pero disfruto mucho con la chirigota"

José Manuel Valdés ha tocado casi todos los palos en el Carnaval de Cádiz. Desde el coro, a los cuartetos y ahora la chirigota. "Me gustaría sacar algún día una comparsa graciosa", reconoce en el micrófono de COPE con alegría.

El autor vuelve al teatro a cargo de la 'chirigota de los viejos' como se conoce a esta agrupación que ha estado en el concurso en los últimos años. "Nos lo hemos pasado muy bien en los ensayos y es una maravilla estar en esta chirigota acompañado por tan buenos amigos y autores", destaca.

Valdés no descarta volver al coro, una modalidad que tantas alegrías le ha dado. "Me gustaría sacar algún coro pero solo para la calle", reconoce. Y viendo el nivel del concurso, el autor espera que su chirigota que presenta hoy en el Falla , 'Ayyy que te como', pase a la siguiente fase. "No veo un nivel tan alto en chirigotas como se dice, espero que tengamos al menos un pase más porque estamos muy contentos con el repertorio que llevamos", reconoce.

