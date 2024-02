Javi Aguilera: "Me quedé dormido en el fallo del Jurado y me encontré cientos de mensajes"

Javi Aguilera sigue en una nube tras lograr el primer premio de cuartetos con 'Los cocos de Cadi'. Una sorpresa inesperada pues la inmensa mayoría entendía al grupo de Miguel Moreno y Ángel Gago como el máximo favorito de la modalidad.

Sin embargo, un concurso muy completo, yendo de menos a más, ha hecho que finalmente el jurado se haya decantado por el cuarteto de Aguilera, Joselito y Piulestán. De hecho, aunque Gago se impuso en varias fases del concurso, la regularidad del primer premio se fundamentó en en todo el COAC.

"Hemos trabajado mucho. La verdad es que la intención no era ni mucho menos ganar, pasarlo bien pero al final nos hemos encontrado con el regalo de este premio", asegura Javi Aguilera en COPE. "Con nuestro estilo y nuestra forma de hacer el cuarteto hemos encontrado la recompensa pero la verdad es que el premio se lo merecían los tres cuartetos de la final".

Aguilera no esconde que "me quedé dormido en el fallo del jurado. Cuando me desperté me encontré cientos de mensajes y creía que era porque habíamos quedado terceros pero la sorpresa fue al ver que no, que teníamos el primer premio. Ahora estamos encontrando otra recompensa importante como es el cariño de la gente", explica.