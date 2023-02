La intrahistoria del cuplé récord de la comparsa de la cantera

Fue Jesús Bienvenido quien con su comparsa 'Los santos' marcó una tendencia al cambiar un cuplé a un incidente que ocurrió horas antes en una final del Falla. Una letra fresca, más fresca imposible, que ha encontrado un serio competidor con la comparsa 'El embrujo de Cádiz'.

La situación es la siguiente: un atisbo de pelea durante la actuación de 'La chirigota del barranco' paró la actuación de la agrupación de Sevilla. Una situación que aprovechó de una manera sorprendente la siguiente agrupación en actuar, la comparsa de la cantera. El grupo de Piru y Tomate cambió el remate del segundo cuplé aludiendo a lo que se vivió apenas media horas ante el teatro, un nuevo récord.

El director de la comparsa Juan Antonio Macías explicaba que cambiaron las últimas cuatro frases del segundo cuplé, cuyo remate era para el pregonero de la Semana Santa Fernando Pérez, en bambalinas unos 15 minutos antes de comenzar su actuación. "El cuplé lo teníamos super fresco y ha sido Piru el que ha venido corriendo diciéndo que había que cambiar el final del cuplé. No hemos visto ensayar el atrezzo porque hemos estado ensayando el cuplé. Nos hemos puesto a repasar el cuplé y hemos olvidado el resto del repertorio. Hemos tenido una respuesta muy grande del cuplé", apuntaba el director.

El propio Piru, coautor de la comparsa, destacaba que "eestábamos en bambalinas y nos han contado gente de la chirigota de Sevilla lo que había pasado. Se lo he contado a algunos integrantes de la agrupación y se han puesto blancos. Luego he buscado al Tomate y me ha dicho que había que cambiar el final del cuplé", apuntaba en COPE.

