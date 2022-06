La pregonera India Martínez en COPE: "Amo Cádiz y no podía bajar el listón"

India Martínez mostraba su emoción tras el pregón llevado a cabo en la Plaza de San Antonio. La artista atendía al micrófono de COPE que contó todo el pregón en la misma plaza gaditana.

"He dicho cosas en el escenario pero me llevo la sensación del momento. No he hecho nunca nada parecido a un pregón pero lo he hecho con cariño y mucho amor. Lo he dado todo junto al equipo que tengo detrás mía. Están todos llorando, igual que yo, hemos soltado toda esa tensión porque era una responsabilidad importante", explicaba la pregonera.

India Martínez reconocía que tenía una responsabilildad importante. "Amo Cádiz y no podía bajar el listón del pregón". Asimismo, hablaba de su presencia en el concurso de agrupaciones. "Otras veces he estado más veces en el Falla pero ahora con los ensayos, el guión, los personajes, no he podido disfrutar mucho del teatro Falla. Lo he seguido mucho desde casa y siempre que he ido ha sido una fiesta".

Para la cantante, la parte final del pregón fue emocionante. "He vivido momentos muy bonitos durante el pregón. No he podido seguir leyendo en la parte final porque he llorado mucho pero me quedo con El Credo de Juan Carlos Aragón que se ha convertido en un himno".