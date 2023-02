"La gente joven está aumentando el nivel de las chirigotas"

José Antonio Vera Luque vuelve a su modalidad favorita, la chirigota. Tras experimentar con la comparsa y llegar a semifinales con 'Los quinquis', el autor vuelve con el 'Frente Talibán de la República Irreverente de Kadikadistán".

El autor habla en COPE momentos antes del estreno de su agrupación en el Falla y lo que fue el pasado COAC. "Todo tiene su momento. Estoy acostumbrado a muchas cosas en el carnaval, no me duele la decisión del jurado del año pasado. No me arreptiendo de Los quinquis. Fueron dos días de Falla espectaculares y lo volvería a hacer". Respecto a los cambios en el grupo, Vera destaca algunos. "Nos hemos quedado con Javi Otero que casi siempre ha estado en comparsas", recuerda.

Sobre la modalidad de chirigotas, Vera Luque entiende que hay buen nivel. "El nivel medio ha aumentado y es una buena noticia. No sé si se está llegando a los niveles de hace años pero creo que va a más porque está viniendo gente joven que está aumentando mucho el concurso de chirigotas".

