Luis Rossi: "No hay que poner límite al humor, sino a la conciencia de lo que se canta"

El periodista barbateño Luis Rossi es autor un año más de chirigota y comparsa. Con 'Los de canal sur' y 'Los poquito a poco', agrupación esta última que sale a escena hoy en la 14ª clasificatoria, reconoce lo que supone escribir para dos agrupaciones diferentes en las que influye "la edad del grupo. No es lo mismo una letra de pasodoble para que la cante gente joven a personas más veteranas", explica.

El autor se une a Kike Remolino en la comparsa. "Contamos con él un año más que es importante para nosotros. La idea es siempre disfrutar y hacer una buena comparsa que guste al público".

Sobre el debate de los límites del humor. Rossi explica que "no es tanto el humor negro, sino lo que conocemos en Cádiz como la carga. Hay gente que no sabe dar carga en Cádiz, cuando te excedes en eso se trata de otra cosa. Hay cosas que se han cantado en el Falla que son de muy mal gusto pero eso es una opinión mía. No hay que poner límites al humor, sino a la conciencia real. De qué forma se puede hacer un comentario o hacer un chiste que está fuera de la sociedad de ahora. Cada uno que cante lo que quiere y que a su vez cada uno tiene que decidir si le gusta o no, tal y como decía Juan Carlos Aragón", explica.