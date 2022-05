La crónica: Primeras coplas sin vergüenza y confinadas

La comparsa de Fran Quintana era uno de los platos fuertes del primer día del concurso de adultos. El club de los ignorantes se enfrentaba a la comparación de su predecesora, Los pacientes, que tanto gustó en el último concurso de 2020. Con todo, el grupo de Quintana dejó su impronta, su sencillez y calidad musical con dos buenas letras de pasodoble, la primera a Cádiz y el segundo a la huelga del metal.

A partir de ahí, la sesión fue decayendo con las siguientes agrupaciones. Solo mantuvo en parte el nivel la chirigota del Lacio ‘Aquí huele a verdín’. Sin ser la mejor música de pasodoble del autor, el tipo de busto de Paco Alba dejaba sones clásicos en la música de pasodoble y una actuación agradable.

Muy lejos de ello quedó el primer coro del concurso, el de Charo Quintero. Agrupación mixta y voces veteranas que pasó con más pena que gloria por la sesión. Una sesión que no terminó de remontar con ‘La comparsa del loco’. Romero Bey traía una idea complicada, y aunque el repertorio no era malo, algunos desajustes en los pasodobles no terminaban de convencer al respetable. Misma situación con ‘La mafia de la viña’, comparsa de los hermanos Pastrana que tuvo una actuación aceptable, sin demasiados alardes.

La chirigota del Cascana sube el nivel



Para el final de la sesión quedaban dos platos fuertes. Para empezar los muñecos del Choza ‘Los coac toys’, una agrupación que suele cuajar siempre buenos concursos y que no defraudó. Dos buenos pasodobles, a su presencia en el COAC y contra la homofobia, se llevaron el aplauso del público junto con un estribillo en el que el presidente ruso Putin se llevaba su correspondiente y merecida carga gaditana.

Y para finalizar, otra chirigota. Donde siempre reina la ausencia de vergüenza absoluta y así fue un carnaval más. La agrupación del Cascana, ‘Los cuarentena principales’ presentó un tipo ‘made in confinamiento’ con todo tipo de personajes que reinaron en la escena, algo que manejan a la perfección. Con la música del Lacio y buenas letras de pasodobles se ganaron a un público entregado que acabó con un popurrí lleno de golpes.