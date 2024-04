El Carnaval de Cádiz y su ingenio con la decisión de Pedro Sánchez: "Hay que bien se está aquí..."

El Carnaval de Cádiz nunca pierde el hilo de la actualidad. Siempre pendiente de todo lo que pasa a todos los niveles, cualquier agrupación de la fiesta grande gaditana puede sacarle punta a una noticia importante, en este caso la decisión de Pedro Sánchez de continuar como presidente del Gobierno de España.

Ha sido uno de los grandes chirigoteros del carnaval gaditano, José Luis García Cossio 'El Selu' quien en sus propias redes sociales ha recordado una de sus grandes agrupaciones para ironizar y caricaturizar la decisión de Sánchez de finalmente no dimitir y seguir como presidente del Gobierno.









El propio Selu ha compartido el vídeo de un usuario en el que se ve al máximo mandatario bailando en un final de campaña electoral en Cataluña junto a Miquel Iceta. Pero esta vez lo hace con el final del popurrí de la chirigota 'Lo que diga mi mujer'. «Hay que bien se está aquí...».

No es la primera vez que lo hace el chirigotero pues el pasado jueves, las redes sociales recordaban a la chirigota de Juan, 'Si me pongo pesao me lo dices', cuando el protagonista le pregunta a su amigo si quiere que se quede o quiere que se vaya, en clara alusión a la carta del presidente del Gobierno Pedro Sánchez.