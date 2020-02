Bustelo: «Todo lo que escucho me encanta, hay un gran nivel en comparsas»

José Luis Bustelo es uno de los grandes autores del Carnaval de Cádiz. Autor de enormes comparsas y siempre compositor de bellas músicas de pasodoble, la comparsa 'La tierra de la alegría' es su obra para este año 2020.

"La comparsa que hemos hecho ha sido una mezcla de varias cosas pero con su sello gaditano. Hemos querido recordar algunas cosas y desenterrar aspectos que se han quedado olvidadas", explica en el micrófono de COPE.

Bustelo analiza lo que va de concurso reconociendo que lo vive de forma intensa y está pendiente de todo lo que sucede en el Gran Teatro Falla. "Veo un gran nivel en comparsas como siempre. Yo escucho cualquier cosa y me encanta, siempre manteniendo un nivel muy alto. No me gusta comparar nada porque este es un nuevo concurso. Lo demás ya es cuestión de gustos".