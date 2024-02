Bruno García sobre el botellón en Carnaval: "Hay que tomar medidas en un contexto sin demagogia"

El alcalde Bruno García ha hecho balance del Carnaval de Cádiz 2024 en los micrófonos de COPE. El edil ha analizado el Concurso de Agrupaciones y también la fiesta en la calle, como el botellón como gran problema de la ciudad.

"Creo que el concurso ha sido ágil, hemos tenido un gran ambiente en cada sesión hasta el final. Está claro que siempre se puede mejorar pero el formato ha gustado y ha sido ágil para la ciudad. Hay una demanda enorme de entradas que va cada año a más. El Carnaval es una expresión cultural que va a más. Esta fiesta es tan interesante y es el expresar del pueblo gaditano y también del pueblo andaluz. Es lógico que haya mucha gente pendiente de la ciudad. Más allá del tema económico hay que recordar que todo repercute en los propios grupos y en la fiesta en la calle. Al final el Carnaval mueve a muchísima gente por eso hay que cuidarlo y mimarlo", explica.

García destaca que "ahora vamos a reunir a los consejos de participación para que opinen y analicen lo que ha sido el COAC. Es un espacio consultivo y análitio. No descarto hacer cambios para el año que viene siempre que la gente del Carnaval lo vea bien", asegura.

Respecto a las coplas que le han dedicado los grupos Bruno asegura que "lo he llevado bien. Mucha gente me pregunta por la copla de Martínez Ares y me llevo muy bien con él. El Carnaval debe señalar los problemas de la ciudad. Aun así no quiero darle motivos a los carnavaleros en los próximos años", explica.

Uno de los problemas de la fiesta gaditana es el botellón, fenómeno que se repitió el segundo sábado de Carnaval. "Es algo que no me gusta, tuvo lugar en el segundo sábado por la lluvia del primero. Hay que hacer una reflexión. El año pasado Lola Cazalilla decía que esto pasa en cualquier fiesta popular. Toca análisis, reflexión y sobre todo tomar medidas pero en un contexto sin demagogia. El botellón no es algo que nace en Cádiz, está en muchas fiestas populares. En 2009 yo era concejal de Turismo y dimos alternativas con la gala del Carnaval, tablaos, dimos contenido al Sábado de Carnaval y funcionó en parte. Hay que buscar medidas para erradicar el botellón. Toca una reflexión para mejorar esto", destaca el alcalde.

Sobre la Casa del Carnaval, Bruno García entiende que "hay mucho que mejorar ahí. Hemos querido darle contenido con exposiciones que han tenido más de 3.000 visitantes. Cabe margen de mejora para que el museo esté abierto todo el año. Hay que darle contenido a la Casa del Carnaval porque creo que está muy frio".

Otro aspecto importante para el alcalde es la movilidad. Entiende que "para el año que viene tenemos que seguir mejorando el transporte público. Hemos recibido la visita de más de 450 autobuses privados el segundo sábado de Carnaval", concluye.