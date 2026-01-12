COPE
Podcasts
Carnaval
Carnaval

Raúl Cabrera explica su comparsa en COPE

La previa con la comparsa El desguace
00:00
Descargar

Raúl Cabrera explica su comparsa en COPE

Rubén López

Cádiz - Publicado el

1 min lectura16:23 min escucha

Descargar

Temas relacionados

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

05:00 H | 12 ENE 2026 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking