COPE
Podcasts
Carnaval
Carnaval

Carmen Álvarez, alcaldesa de Sanlúcar, en COPE sobre el Carnaval de su ciudad

Carmen Álvarez, en COPE desde el Falla
00:00
Descargar

Carmen Álvarez, alcaldesa de Sanlúcar, en COPE sobre el Carnaval de su ciudad

Rubén López

Cádiz - Publicado el

1 min lectura6:01 min escucha

Descargar

Temas relacionados

Lo último

La Linterna

La Linterna

Con Ángel Expósito

Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h

Programas

Últimos audios

Último boletín

5:00H | 15 ENE 2026 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking