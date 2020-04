PREGÓN DE CARLOS HERRERA EN LA SEMANA SANTA DE SEVILLA 2001

"Os llamo a la Gloria, a la Gloria, sevillanos, a la Gloria de una semana que cuenta el tiempo al revés. A la Gloria, sevillanos, a la Gloria.” El 1 de abril de 2001, el periodista Carlos Herrera, subía al escenario del Teatro de la Maestranza de Sevilla, para pronunciar uno de los pregones de Semana Santa más recordados por los cofrades de la ciudad. Un pregón que marcó un antes y un después en los pregones de la Semana Santa hispalense. El director de Herrera en Cope emocionó hasta la lágrima a los cofrades presentes en el teatro y a los miles que lo escucharon a través de las ondas de su querida radio. Pero Herrera es Herrera y también puso su impronta. Y con un estilo fresco, “herreriano”, también los hizo reír, cuando desgranaba recuerdos y anécdotas de sus vivencias cofrades.



Pero fue también un pregón valiente, a la hora de describir la situación de los más desfavorecidos. Un pregón en el que llamó a los cristianos a completar la caridad con justicia y convertir a la Iglesia católica en 'comprometida, valiente y actual'. Desde el atril del Teatro Maestranza, ese primero de abril de 2001, Sevilla pudo percibir la rotunda declaración de amor del pregonero a la ciudad y a su Semana Santa, “he vuelto para quererte y para decírtelo pausadamente, masticando cada palabra y cada verso” Las crónicas de la época no ahorraron adjetivos “Carlos Herrera consiguió atrapar a todos. Consiguió envolvernos en una narración perfecta. En una historia marcada y narrada a la perfección. Sutileza y belleza.” El periodista pronunció un Pregón nacido en la Iglesia de San Nicolás sede de “su” Hermandad de la Candelaria: “Una luz me sobreviene cada martes, cuando tú, Señora de San Nicolás, te conviertes en un velero de amor que navega sobre un mar de cabezas”. Fue un Pregón sabio, intenso, muy sevillano. Un pregón que ya no le pertenece, que ha tomado vida y que Sevilla lo ha acogido como algo muy suyo.