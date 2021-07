La UDA se 'prueba' con la confirmación del fichaje de Juanjo Nieto... y más

La UDA ya está en marcha. Al menos, a nivel de pruebas PCR y test médicos. Los que deberán determinar si todos pueden comenzar los entrenamientos de manera conjunta este próximo lunes o, si hay algún positivo por COVID-19, que haya alguna baja. Tanto jugadores como cuerpo técnico han iniciado estas pruebas en las que ha habido alguna novedad. La que ha sido confirmada por la entidad rojiblanca como el primer fichaje del club para esta ventana del mercado, aunque no será la única, incluso, este mismo día.

La primera incorporación de manera oficial es Juanjo Nieto. El lateral derecho que ha estado estas últimas temporadas en el Real Oviedo y que llega con la carta de libertad al haber terminado su contrato con la entidad asturiana. Aterriza en el Estadio de los Juegos Mediterráneos para suplir la marcha de Iván Balliu.

Aunque en las próximas horas (como mucho este sábado) se espera que también se anuncie la contratación de Curro Sánchez. El centrocampista está en Almería y realizado las pruebas médicas, paso previo, según ha indicado el propio club, para formalizar su nuevo contrato con la UDA y ser, a continuación, confirmado de manera oficial su fichaje.





SADIQ

Junto a los dos mencionados, el resto que tienen contrato con la entidad y a los que no se les ha 'ampliado' las vacaciones por haber terminado más tarde el pasado curso. Entre los que sí ha estado, siendo de los primeros en acudir al Estadio de los Juegos Mediterráneos, es Sadiq Umar. El delantero nigeriano que ha estado en boca de todos desde que acabó la temporada como el que debe ser el traspaso estrella de este verano en el Almería. Una operación que no se ha cerrado, por ahora, al no llegar ninguno de sus pretendientes a lo que pide la UDA para venderlo, que asciende a más de 25 millones de euros.