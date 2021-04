David Sánchez: "El objetivo en Tokio es el diploma olímpico; el sueño es..."

David Sánchez es un haltera ejidense de 26 años. Que espera estar rumbo a Tokio cuando celebre su 27 cumpleaños. Algo que sucederá el 20 de julio. Tres días antes de que se inicien los Juegos Olímpicos en la capital nipona. El gran objetivo de esta temporada para el deportista almeriense. Un billete que todavía no tiene asegurado. Casi, pero no cerrado. Lo que espera conseguir el próximo mes en la última competición previa en Colombia. Allí se deberían dar diversas circunstancias muy negativas para que no confirmase el lugar que, ahora, tiene.

Sobre todo por el bronce en el pasado Europeo logrado en Moscú. Un lugar en el podio al que ya se ha acostumbrado en los últimos años. Sea en la categoría que esté, el tercer puesto parece fijo para el almeriense. El metal continental podría ser ya el objetivo cumplido del presente año. Pero hay Juegos Olímpicos y eso está "por encima de todo". Como reconoce a Deportes COPE Almería desde su descanso más que activo.

TOKIO, TOKIO Y TOKIO

Recuperándose del trabajo realizado para ese Europeo y pensando ya en la cita colombiana, antes de ponerse en modo Juegos Olímpicos. Que serán los segundos en su carrera deportiva. Después del que ya disputó en Río 2016. Allí, en Brasil, consiguió un décimo puesto. Lo que espera poder superar. "El objetivo en Tokio, si voy, es el diploma olímpico (entre los ocho primeros)", asegura. Aunque no quiere quedarse en ser octavo. "Ser campeón olímpico, tal y como están los chinos, es muy difícil. Pero el sueño es poder luchar por las medallas", reconoce con una sonrisa nerviosa de saber que puede hacerlo realidad. "Me voy a preparar muy fuerte. Quiero llegar en el mejor estado de forma posible".

Que será batiendo el récord de España, tanto de arrancada como en dos tiempos. Le gustan las dos especialidades de la halterofilia, aunque se queda "con el dos tiempos". Lo dice el que tiene el récord de arrancada, logrado en el último Europeo en Moscú.