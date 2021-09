La Universidad de Almería inicia hoy un nuevo curso académico presencial con 11.825 matrículas activas

El campus universitario de La Cañada de San Urbano está preparado para afrontar a partir de este miércoles, 8 de septiembre, el curso académico 2021/2022 en formato presencial y acoger a todos sus estudiantes, tras un pasado curso en el que prácticamente toda la actividad formativa tuvo que realizarse en formato virtual, debido a la pandemia provocada por el Covid-19.

Este nuevo curso comienza con 11.825 matrículas abiertas, de estudiantes de grado, máster, doctorado y visitantes, cifra que aumentará en las próximas semanas al estar aún abiertos algunos plazos de matriculación. Del total de matrículas, unas 5.000 corresponden a estudiantes de nuevo ingreso (en grado, máster y doctorado), una cifra positiva que pone de manifiesto que la UAL es cada vez más un referente para muchos de los estudiantes que comienzan su aventura universitaria.

Después del paréntesis veraniego, las aulas de la UAL se abren para dar la bienvenida a un nuevo curso académico, "que espero afrontemos con las energías renovadas y con la esperanza de que nuestro campus vuelva a retomar la totalidad de sus actividades académicas, de investigación, sociales y culturales con la mayor normalidad posible, si bien sigue siendo necesario cumplir las medidas de seguridad para evitar la propagación de la Covid-19, y en este sentido, apelo a la responsabilidad individual y colectiva", ha expresado el rector, Carmelo Rodríguez.

El rector también ha indicado que el curso será 100 por 100 presencial. "Todos los rectores y rectoras de las Universidades Públicas Andaluzas conjuntamente con la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades hemos acordado que este nuevo curso se desarrolle con la máxima presencialidad posible en la docencia, y sobre todo con la presencia del profesorado en las aulas".

Con respecto a las medidas de seguridad contra el Covid-19, el rector ha anunciado que "si bien a día de hoy se sigue recomendando una distancia interpersonal de 1.2 metros, lo que a efectos prácticos en las aulas supone una colocación en modo "tablero de damas", los rectores y rectoras de las universidades autonómicas y nacionales hemos solicitado a los ministerios de Sanidad y de Universidades que se pueda flexibilizar la distancia interpersonal en las aulas cuando exista un alto porcentaje de vacunación e índices de incidencia bajos o moderados. Por ello, confiamos en ir alcanzando la presencialidad plena en las próximas semanas para garantizar así la mejor experiencia docente, investigadora y de vida universitaria".

En este sentido ha explicado que "las clases van a empezar presenciales en todas las titulaciones, lo único es que en aquellas aulas en las que no quepan el 100 por 100 de los alumnos, manteniendo esa distancia de 1.2 metros, se establecerá turno de prioridades y quien no quepa en las aulas podrá seguir las clases on-line. En esos casos en los que no quepan todos los alumnos las clases van a ser mixtas, pero va a haber presencialidad 100 por 100".

También ha insistido en que desde la Universidad de Almería seguirán dando respuesta a la situación sanitaria que estamos viviendo. "A pesar de que los casos vienen a ser en principio similares a los del año pasado, hay algo que ha cambiado fundamentalmente y es que gran parte de la población está ya vacunada y eso hace que los casos que vayan saliendo sean menos graves, que la presión hospitalaria sea menor. Vamos a contar con todas las medidas de seguridad, como ventilación, el uso de gel y de mascarillas, y el mantenimiento de distancias de seguridad".

MATRICULACIÓN

La cifra total actual de matrículas abiertas es de 11.825, entre estudiantes de grado, máster, movilidad entrante y visitantes. De ellos, alrededor de 5.000 serán de nuevo ingreso. A día de hoy hay matriculados en la UAL 2.430 estudiantes de grado de nuevo ingreso, de los que se esperan alrededor de 200 más en los plazos de resultas y en Fase Extraordinaria. En cuanto a estudiantes de nuevo ingreso de máster, actualmente hay matriculados 590, cifra que se incrementará en unos 700 más. De doctorado están previstas unas 200 matrículas.

Por estudios, la titulación de grado con mayor número de matrículas a fecha de hoy es el de Educación Primaria con 813, seguida del grado de Derecho con 790; Educación Infantil con 755; Administración y Dirección de Empresas con 664; Psicología con 581 e Ingeniería Informática con 575 matrículas.

En máster, el de Profesorado de Educación Secundaria es el que mayor número de matrículas presenta con 160, seguido del máster en Abogacía con 83 y el de Dirección y Economía de la Empresa con 40.