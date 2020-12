La UDA, único almeriense que sigue vivo en Copa del Rey

Comenzaron tres y, tras la primera eliminatoria, queda solamente la UDA como el único representante almeriense en la Copa del Rey, al vencer al L'Hospitalet (1-4). Si el martes era eliminado el Atlético Pulpileño, después de perder (1-2) ante el CD Lugo, este jueves ha sido el CD El Ejido el que, también, ha quedado sin opciones de seguir. Y no sin polémica. Porque los de Tito García Sanjuán han caído en Riazor, ante el Deportivo de La Coruña, por 1-0. En un choque en el que los ejidenses han visto que el colegiado les anulaba dos goles. Uno por un fuera de juego inexistente. El segundo, por un leve (si lo hubo) toque en el salto para poder cabecear el remate. También hubo una mano clara de Bóveda, que debió ser señalado como penalti favorable a los celestes, pero el árbitro entendió que no merecía castigo. De ahí que la indignación se haya apoderado de la expedición ejidense, que ya comenzó cuando, el día previo, se encontró con un campo de entrenamiento en un nefasto estado, cedido por el cuadro gallego, para ejercitarse este miércoles.

SORTEO

De esta manera, el Almería entrenado por José Gomes será el único representante que tenga el fútbol almeriense en el sorteo que se celebrará este viernes (13.00 horas) en el que, como en esta ronda que se ha disputado entre el martes y jueves, no estarán los cuatro clubes que disputarán la Supercopa de España (Real Madrid, Barcelona, Athletic de Bilbao y Real Sociedad). Sí el resto de los clasificados de esta primera ronda en la que no ha habido excesivassorpresas. Por lo que podrá corresponderle al cuadro almeriense un rival tanto de la Liga Santander, de la Liga SmartBank, siendo las menores opciones para uno de inferior categoría, aunque no es descartable.

La segunda ronda, a partido único, se disputará entre el 5 y el 7 de enero. Es decir, en plenos días de Reyes. Entre la visita de la Ponferradina y el desplazamiento a Leganés, con el que se acabará la primera vuelta, para ambos, en la Liga SmartBank.