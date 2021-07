Salud convoca dos vacunaciones sin cita previa en Distrito Sanitario Poniente este viernes

La Delegación territorial de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía en Almería ha convocado dos vacunaciones sin cita en Distrito Sanitario Poniente. Ambas se han programado para este viernes, 9 de julio, y se llevarán a cabo en los municipios de Roquetas de Mar y Vícar. El objetivo es facilitar las labores de citación en las comarcas del Poniente y de la Alpujarra y agilizar el calendario de vacunación frente a la covid-19.

VÍCAR

Por un lado, Distrito Poniente organiza una vacunación masiva para las personas de entre 40 y 69 años de edad que no han recibido ninguna dosis aún. Tendrá lugar el viernes en el Pabellón Municipal de Deportes de Vícar, de 09,00 a 14,00 horas. A esta convocatoria pueden acudir los nacidos entre los años 1952 y 1981 que no hayan pasado la enfermedad.

No es necesario solicitar cita previa, pero sí es imprescindible presentar el Documento Nacional de Identidad o la tarjeta sanitaria. Está previsto administrar 900 dosis de la vacuna Janssen (unidosis). Para la ocasión, se habilitarán cinco equipos sanitarios. Se trata de la segunda vacunación masiva que se organiza en Distrito Poniente. La primera se desarrolló en el Pabellón de Deportes de El Ejido y se administraron cerca de 1.300 dosis.

ROQUETAS DE MAR

Por otro lado, los sanitarios de Distrito Poniente estarán presentes el viernes en el Pabellón Infanta Cristina de Roquetas de Mar para vacunar a las personas de entre 34 y 39 años de edad que deseen vacunarse. Los nacidos entre 1982 y 1987, que no hayan pasado la enfermedad, pueden acudir directamente, sin pedir cita previa. Es necesario presentar Documento Nacional de Identidad o tarjeta sanitaria. Se les atenderá en horario de tarde, de 16.00 a 20.00 horas, y se habilitarán cinco equipos de vacunación. La intención es administrar 600 vacunas, en concreto, la primera dosis de Moderna.

SIN BAJAR LA GUARDIA

Desde la Delegación de Salud y Familias han hecho un llamamiento a la colaboración. "No podemos ni debemos bajar la guardia. El virus no se ha ido de vacaciones y es importante marcar prioridades. Para avanzar, necesitamos la colaboración de todos", ha indicado Enriqueta Quesada, gerente de Distrito Sanitario Poniente.

Quesada ha celebrado el ritmo de vacunación con casi 20.000 dosis inoculadas la semana pasada en los ocho puntos de vacunación externa y en los once centros adscritos. "Se trabaja sin descanso, de lunes a domingo. El trabajo que está realizando el personal sanitario es extraordinario. Tendremos siempre una deuda pendiente por su esfuerzo y compromiso. No me cansaré de darles las gracias de corazón", ha dicho.

Las vacunaciones sin cita previstas para esta semana están abiertas a los usuarios de las zonas básicas de Distrito Sanitario Poniente, ubicadas Roquetas de Mar, El Ejido, Adra, Vícar, Berja y Laujar de Andarax.