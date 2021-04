Rubi inicia un 'nuevo' Almería

Rubi ya ejerce como entrenador de la UD Almería. Y tanto porque tras el anuncio, por parte del club, de su fichaje como técnico del conjunto almeriense, en sustitución del portugués José Gomes, el preparador catalán dirige su primera sesión minutos después. La llegada del que fuera, el pasado curso, entrenador del Real Betis, supone un cambio radical en la filosofía que, desde la llegada de Turki Al-Sheikh hace casi dos años, se había desarrollado en la contratación de los responsables de entrenar al primer equipo.

Porque es la primera vez que un técnico firma con la actual propiedad de la entidad almeriense por más de un año. En concreto, la vinculación es por lo que resta de esta campaña y dos más (30 de junio de 2023). Hasta ahora, por ejemplo, solamente José Gomes logró firmar por algo más de un ejercicio, al llegar antes de la disputa del playoff de ascenso el pasado curso y 'asegurarse' también la presente temporada.

EXPERIENCIA EN PRIMERA Y SEGUNDA

Además, se da el caso de que Rubi es el primer entrenador de esta era en el Almería que ya tiene experiencia dirigiendo equipos en Primera y Segunda División en España. Algo que, hasta ahora, no tenían ni Pedro Emanuel ni Guti ni Mario Silva. Es más, en el caso de este último no tenía no el título para entrenar en España y tenía que poner el carnet Nandinho, actual entrenador del filial rojiblanco. El único que sabía lo que era estar en un banquillo de Primera, como segundo entrenador, en España fue José Gomes.

Pero, además, una de las claves para el fichaje de Rubi es que el catalán tendrá capacidad de decisión en la composición de la plantilla del próximo curso. Ya se verá si es en la Liga SmartBank (en la que milita actualmente) o en la Liga Santander, si logra el ascenso, objetivo para los seis partidos que restan de la campaña regular o en el playoff.

Rubi debutará el próximo sábado (18.15 horas) como entrenador de la UDA, en el partido ante el Real Oviedo que se disputará en el Estadio de los Juegos Mediterráneos.