Rubi: "Me alegro que haya público, pero es injusto que no sea para todos"

Rubi, entrenador de la UD Almería, lo tiene muy claro cuando se le pregunta por cualquier cuestión relacionada con la COVID-19, tras más de un año sin público en los recintos deportivos en el fútbol profesional. "La prioridad es el tema sanitario", responde. Para continuar afirmando, en referencia a que habrá desde este fin de semana presencia de aficionados en las gradas, que "es una buena noticia que haya comunidades que puedan permitir que haya público en los estadios. Ojalá que sea el inicio de volver a lo que era ante". Aunque con un 'pero'. Porque, a su juicio, no debería haber en unos campos y no en otros, en función de si una comunidad está en Nivel 1 o no. "A nivel deportivo no es una situación justa que no todos los equipos puedan tener público", declaró en la previa del encuentro contra el Albacete.

Un partido, el penúltimo de la temporada regular en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, en el que su equipo puede colocarse a tres puntos del Mallorca. Meterle una 'presión' en la que están fallando cuando tienen la opción de acercarse al segundo puesto. "Tenemos que ver la respuesta del equipo tras la victoria ante el Tenerife. Están todos muy enchufados, pero sí tenemos esa situación de poder dormir a tres del Mallorca y el equipo ahora lo quiere aprovechar y no fallar como antes ha pasado", ha apuntado.

ALBACETE

Ante el Albacete podrán, incluso, poner prácticamente los dos pies en el playoff de ascenso. Esta circunstancia, añadiendo el poder acercarse al segundo puesto, hace pensar al entrenador rojiblanco que tendrán más 'intensidad' que los manchegos, que están colistas. "Los dos nos jugamos muchísimo. Tenemos que hacer un partido inteligente para no darle opciones al Albacete. Darle continuidad a la victoria ante el Tenerife", afirma.

En referencia al cuadro visitante, pese a su mala posición, llegan después de ganar en Ponferrada para intentar agarrarse a la última opción de permanencia. "En este momento de la temporada la clasificación no existe. Los profesionales que se juegan seguir en la categoría aumentan su tensión. Todo se iguala mucho. Pero el equipo está en línea ascendente. Si damos nuestro nivel, no nos tiene que quitar el sueño lo que haga el rival", ha insistido Rubi.

INICIO DE CUATRO PARTIDOS EN DOS SEMANAS

Eso sí, la cita de este sábado será el inicio de un no parar de partidos. Tres en una semana. Que pueden ser seis en apenas tres semanas, con los cuatro que restan para acabar la temporada regular y los dos primeros del playoff. Lo que le hace tener todas las 'alertas' puestas para ver si hay cambios en los dos primeros. "La dificultad a nivel físico está de sábado a martes. Es posible que veamos la participación de bastantes jugadores, según salgamos del partido ante el Albacete, ante el Cartagena".

Albacete, Cartagena y Logroñés son los próximos rivales de los rojiblancos y están peleando por no bajar. Después, visita al campo de un Sporting que, ahora mismo, es quinto clasificado y que juega, este fin de semana, ante el Girona (sexto). "Los cuatro que nos quedan serán muy complicados. Bien sea porque quieren evitar el descenso o meterse en playoff (Sporting). Ahora parece que lo serán porque todos se juegan mucho".