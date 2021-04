Real Zaragoza-UD Almería (2-1): Sin palabras

Ya sea por las decisiones del VAR. Ya sea por los errores propios en las dos áreas. Ya sea... por lo que sea, el Almería está dejando escapar todas las opciones de ascenso directo. Las que se quedan, tras este domingo, en la mínima expresión. Después de la segunda derrota consecutiva de los rojiblancos. Ante un Real Zaragoza que mostró las carencias en los de José Gomes. Dos centros muy mal defendidos, como suele ser habitual, fueron suficientes para dejar los tres puntos en La Romareda. Para dejar a todos los almerienses 'sin palabras', como canta Bebé.

En un choque en el que, de nuevo, el VAR ha sido protagonista. Porque el golazo de Lucas Robertone, que suponía el 1-2, se quedó en nada. La revisión, desde la sala VOR en Las Rozas, indicó que era fuera de juego en el inicio. Aunque eso dejó bastantes más dudas. Porque no parecía de Fran Villalba, que era el que tuvo contacto con el balón. Y sí de José Corpas, que estaba en la otra parte y no tuvo nada que ver. Sea lo que fuera, no subió y el Almería se 'desconectó'. Sin palabras.

CORPAS

Sin encontrarle explicación, por ejemplo, al partido de Corpas. El jiennense ha salido a la hora de juego. Lo ha hecho como extremo. Sin aportar nada. Luego, Gomes quiso darle más mordiente ofensiva a su equipo. Metió a Juan Villar y retrasó la posición del segundo máximo goleador del equipo. Se puso de lateral derecho y fue lo peor. Porque el segundo gol del Real Zaragoza llegó por defender de manera nefasto un centro, que cabeceó Nieto, para que Iván Azón lograra el tanto definitivo. Además, doble amarilla y expulsado. Sin palabras.

Todo para dejar, una semana más, el VAR y la pérdida de puntos en el Almería como una constante. Solamente una victoria en las últimas seis jornadas. Justo desde que, tras vencer en Montilivi ante el Girona, se auparon a la segunda plaza. Justo desde que suele no hacer 'rotaciones'. Desde ese instante, 'si tuviera por un momento el tiempo en mis manos', no podía pensar todo lo que les ha venido en este tiempo. 'No diría nada. Lo haría todo más fácil sin palabras'.

Porque todo lo que se pueda decir, en este tiempo, serían palabras 'que pudieran herir'. Y luego tener que echarla de menos. Quizás por este motivo, José Gomes haya pasado del 'respeto' en un tono de voz muy elevado, a que casi le haya dicho 'carita linda' al colegiado. Declarando que la derrota no ha sido por el gol anulado por el VAR. "Es bueno que pasen los partidos para conocerse mejor". El luso, visto lo visto, prefiere asumir los errores propios que mirar los extradeportivos. Porque 'las balas no hieren a los fantasmas'. Así que mejor cambiar de táctica. Tanto en el terreno de juego como fuera.

Preparando ya el camino que llegará después de las ocho jornadas que restan para acabar esta fase regular. Ahora, el Almería está como 'subido en un columpio que está parado'. Mientras que Espanyol y Mallorca 'sebalancean a mi alrededor'. Notando que, pese a que estamos ya en abril, 'hace frío en la calle'. Para que entre en calor lo más rápido posible. Los demás ya están en modo final de temporada. El Almería no. Los motivos, muchos. Que dejan 'sin palabras'.