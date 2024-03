Raquel Criado llama a los almerienses a ser "cofrades y penitentes” en su pregón de Semana Santa

Emoción, sentimiento y exaltación de la Semana Santa de Almería. Raquel Criado ha transmitido la pasión cristina de la Semana de Pasión en un pregón poético, acompañado por la música de la Banda Los Iris de Institución, y arropada por la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, el obispo Antonio Gómez Cantero, el presidente de la Agrupación de Hermandades y Cofradías, José Rafael Soto, y el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, que ha calificado a la Semana Santa de la ciudad como “la mejor de todas”. Como es tradicional, la alcaldesa ha impuesto el Escudo de Oro de la ciudad a la pregonera.

El Teatro Apolo de nuevo ha abierto sus puertas a la Semana Santa para rendir homenaje a la manifestación popular más importante de la ciudad, a través de un pregón cosido con bellas palabras y declamado con arte y pasión por Raquel Criado. Con solemnidad y repleto de cofrades, la pregonera ha compartido un texto, en el que ha llamado a los almerienses a vivir con intensidad la Semana Santa almeriense. “Se peregrino, almeriense, se cofrade y sal a la calle haciéndote penitente. Dile al que tienes delante, y al de atrás, y al de al lado, que te honras en ser cristiano. Que en el día a día de tu vida, el Señor es tu luz y tu guía. Que si pasas por oscuras tempestades, por callejones estrechos, por un pozo sin fondo del que crees que no sales, sabes que Él está contigo sosteniendo tus pesares. Aférrate a tu medalla, que es la mano de María quien te sostiene y levanta. Y empieza a contar los días que faltan. Que pronto es Pentecostés y será el Rocío bienhechor quien riegue la aridez de tu alma”.

La pregonera ha sido presentada por el almeriense Ramón Fernández-Pacheco, consejero y portavoz del Gobierno andaluz, quien también ha demostrado su amor por la Semana de Pasión de su ciudad. Ramón Fernández-Pacheco ha expresado que “la Semana Santa de Almería no es la más antigua, ni la que más imágenes procesiona, eso es cierto. Pero ¿saben qué les digo? ¡La Semana Santa de Almería es la mejor de todas! Y ¿saben por qué? ¡Porque es la nuestra!”, una frase que desarrolla afirmando que “la Semana Santa despierta recuerdos, imágenes y sentimientos diferentes en cada uno de nosotros. Para algunos será el paso de su hermandad por las calles de su barrio, para otros será, quizás, esas rosquillas fritas o las torrijas con aroma a canela que no perdona ni un sólo año, y para otros será música de bandas, olor a incienso o a la ‘petalá’ que baña el palio de la Virgen a su paso por algún rincón concreto de nuestro Casco histórico. La Semana Santa de Almería. Nuestra Semana Santa es el color, el trasiego de túnicas de nuestras 23 hermandades, el olor a incienso, la luz que el fuego del Cristo del Perdón imprime a calles como Nuestra Señora de las Mercedes, Acosta, Silencio…”.

Previo al pregón de la Semana Santa, la alcaldesa y los concejales Eloísa Cabrera, Antonio Urdiales, Vanesa Lara, María del Mar García Lorca, Paola Laynez, otros miembros de la Corporación municipal y la presidenta de la Autoridad Portuaria han asistido a la Santa Misa celebrada en la Catedral de la Encarnación con motivo de su V Centenario.

En el Teatro Apolo, la alcaldesa, acompañada por el concejal de Cultura, Tradiciones y Fiestas Mayores, Diego Cruz, así como por varios miembros de la Corporación Municipal, parlamentarios andaluces y diputados nacionales, ha querido ahondar en el significado de la Semana Santa para la ciudad, afirmando que “es, sin duda, uno de los grandes momentos de Almería en todo el año. No hay movimiento social, deportivo o cultural capaz de movilizar a más almerienses, no sólo en esa semana, sino a lo largo de todo el año. No hay otra actividad compartida que sea capaz de generar una dinámica tan positiva para nuestra capital. Y por eso en el Ayuntamiento estamos comprometidos y seguiremos comprometidos con nuestra Semana Santa”.

ALMERÍA DEL ALMA MÍA

El pregón de Raquel Criado se ha estructurado en seis bloques Permiso, Almería del Alma Mía, Racheo a Pasito Lento, Pasión, Muerte, Lo Vivido y Resurrección, y en todos ellos ha demostrado sus conocimientos sobre la Semana de Pasión, su compromiso con el movimiento cofrade, su fe cristiana y su amor por Almería.

Como ha manifestado Fernández-Pacheco, “Raquel es una mujer generosa, amable y simpática, cuya mejor carta de presentación es, sin duda, la sonrisa que viste a diario. Se siente muy almeriense, muy andaluza y muy española, y tiene la suerte de ejercer su profesión de maestra de niños felices impulsada por una vocación que le sale de dentro. Y es que Raquel es integrante del equipo directivo del Colegio Stella Maris, y como buena almeriense que es, ama el mar y el sol, además de, por supuesto, a su familia y amigos. Raquel es todo esto y mucho más: Es cofrade desde que nació”.

Raquel Criado ha agradecido estas palabras y ha expresado que “tengo la suerte de haber nacido en Almería, de aferrarme a este sol, a este cielo, a este mar mío que me acuna y siempre me espera en Cabo de Gata, de conocer la senda cofrade de pequeña, de andar caminos de arenas y senderos, de ser Indalo y sol de Villalán para poder decir siempre que mi túnica es de negro penitente, mi vida de Soledad y Rocío y mi Cristo de la Cena, Eucaristía, el torrente que me guía”.

Con una bella prosa y una declamación llena de intensidad, la pregonera ha recorrido los diferentes pasos de la Semana Santa, deteniéndose en la Soledad, “Virgen bendita, 250 años siendo dueña de nuestros corazones” y ha resaltado el paso de los penitentes por las calles de la ciudad. “No me digan ustedes si no es mágico el momento en que nos sentimos unidos al que camina en silencio. Cuando también es nuestro el rezo del nazareno cuando su penitencia, es la mía, cuando sus pecados, los de mi pueblo”, apostilla.

MISA CENTENARIO CATEDRAL

Previamente, la alcaldesa y varios concejales del Equipo de Gobierno y de la Corporación han asistido a la Santa Misa celebrada en la Catedral de la Encarnación con motivo de su V Centenario, eucaristía que ha sido celebrada por el obispo de Almería, Antonio Gómez Cantero.

