¿Y quién será el entrenador de la UD Almería?

Todavía (11.00 horas) no es oficial la destitución de José María Gutiérrez como entrenador de la UDA. Una circunstancia que puede llegar en cualquier momento de este viernes. Sobre todo después de que, en las últimas horas, las reuniones se han sucedido en el seno del club rojiblanco, tras la derrota del primer equipo almeriense este jueves ante el Alcorcón (0-1). Un resultado que desencadenó los contactos, por parte de la cúpula de la entidad, con el fin de poder buscar una solución a un equipo que, aunque está tercero, no termina de transmitir buenas sensaciones, sobre todo al perder los dos partidos jugados como local tras el reinicio de la Liga SmartBank.

CAMBIO DE ENTRENAMIENTO

En estas horas algunas cosas sí han cambiado. O, mejor dicho, se han modificado. Como el entrenamiento que debía celebrar la plantilla esta mañana en el Anexo del Estadio de los Juegos Mediterráneos y que que se ha aplazado a esta tarde. Los jugadores sí han acudido al recinto deportivo, pero para realizarse los test para detectar si tienen la Covid-19, dentro del protocolo que LaLiga exige 48 horas antes del siguiente partido (domingo, 17.00 horas) en Miranda de Ebro.

A esa cita, si todo va según se ha venido comentando desde la mañana, ya no estará en el banquillo José María Gutiérrez. Pero no hay nada oficial. El madrileño llegó en noviembre para suplir en el cargo a Pedro Emanuel. El portugués tenía al equipo en la segunda posición (ascenso directo), pero la directiva entendió que ya no se estaba jugando bien y prefirió cambiarlo por el que fuera técnico en la cantera del Real Madrid. Ni uno ni otro tenían experiencia previa como primer entrenador en el fútbol español profesional.

Ahora, con el equipo tercero y a cinco puntos de los puestos de ascenso directo (Real Zaragoza) y a seis del líder (Cádiz), parece que habrá un nuevo cambio de rumbo. La duda es sobre el nombre del que llegue como tercer entrenador de la temporada (cuarto si contamos a Óscar Fernández que estuvo solamente en el mes de julio).

OPCIONES

La opción más factible, económica y que está dentro del club es poner a Nandinho. El portugués ha terminado la liga con el filial, al que no logró meter en el playoff de ascenso a Segunda B. Está dentro de la entidad y no habría que 'estirar' más el límite salarial del primer equipo.

Una segunda opción es que se quede alguien del actual cuerpo técnico, de los que no venían directamente con José María Gutiérrez. En principio todos los de la 'casa' seguirán, esperando saber sus 'nuevas' funciones.

Una tercera es contratar a alguien que se haga cargo del equipo para siete jornadas y, lo más problemático, en menos de un mes de competición, dado que la fase regular acaba el 19 de julio.

Y, sea la que sea, viendo qué condiciones. Porque será difícil que alguien asuma siete partidos sin saber su futuro. Si, en caso de ascenso, será el entrenador para la próxima campaña del equipo. Una situación que se podría dar. El equipo almeriense está en la tercera posición (puesto de playoff de ascenso).