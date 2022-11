El Plan EcoVivienda de la Junta contempla más de 11 millones para la provincia de Almería

La Delegación Territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en Almería ha celebrado en el municipio de Alhama de Almería una jornada informativa sobre el Plan de Subvenciones EcoVivienda de la Junta de Andalucía, con objeto de dar a conocer a los municipios de la comarca las diferente líneas de ayudas contempladas en dicho Plan, esto es, rehabilitación a nivel de edificio, mejora de la eficiencia energética en viviendas, ellaboración del libro del edificio existente y para la redacción de proyectos de rehabilitación en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

A la reunión, presidida por la delegada territorial de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Carmen Belén López, han asistido los municipios de Alboloduy, Alhabia, Alhama, Alicún, Alsodux, Benahadux, Bentarique, Canjáyar, Gádor, Huécija, Huércal de Almería, Íllar, Instinción, Padules, Pechina, Rágol, Rioja, Santa Cruz de Marchena, Santa Fe de Mondújar, Terque y Viator, así como técnicos de la Diputación.

El alcalde de Alhama ,Cristóbal Rodríguez López, se ha congratulado de que la Junta de Andalucía celebre dicha reunión en la que “a buen seguro se va a poder obtener una óptima información sobre el Plan EcoVivienda que beneficiará a toda la comarca”.

La delegada Territorial ha señalado que a través de estas subvenciones, cuyo plazo de presentación de solicitud comenzó el pasado 17 de octubre y permanecerá abierto hasta el 30 de junio de 2023, “se va a propiciar una descarbonización del sector constructivo, potenciando la eficiencia energética a través de las energías renovables, impulsando la transición verde del modelo productivo”.

Del mismo modo, ha destacado que estas subvenciones van a suponer un impulso de las actuaciones de rehabilitación y mejora del parque edificatorio, tanto en ámbitos urbanos como rurales, asegurando la máxima ambición en el ámbito de la energía y la sostenibilidad, al tiempo que se favorecen actuaciones integrales que contribuyan a mejorar la calidad, el estado de conservación, la accesibilidad y la digitalización de los edificios.

La cuantía total máxima destinada inicialmente a la presente convocatoria asciende a 133.547.100 euros. En cuanto a la provincia de Almería, el total asciende a 11.538.468 euros en función a su peso poblacional.

Con este presupuesto, ha incidido la delegada territorial, la Consejería estima que en la provincia de Almería se podrán llevar a cabo actuaciones subvencionables sobre unas 2.200 viviendas aproximadamente, “lo que supone una oportunidad tanto para la reactivación del sector de la rehabilitación residencial como para implementar medidas de ahorro energético en los hogares de las familias andaluzas en un momento coyuntural, como el que estamos viviendo, de fluctuación de precios al alza en la factura de la luz”.

Durante la reunión, la jefa de Servicio de Rehabilitación y Arquitectura de la Delegación Territorial, Ana Mª Mateo Rodríguez, ha informado sobre los aspectos procedimentales de las ayudas del Plan EcoVivienda, mientras que el jefe de Sección de Rehabilitación, Juan José Cano Guillén, y la Arquitecta del Servicio de Rehabilitación, María del Arco Montoro, han explicado las líneas 3,4,5.1 y 5.2 de la convocatoria de subvenciones.

En cuanto a la tramitación de estas subvenciones, la jefa de Servicio de Rehabilitación de la Delegación Territorial ha indicado que las actuaciones subvencionables serán seleccionadas por riguroso orden de presentación de las solicitudes hasta el agotamiento de los fondos. Con objeto de verificar este orden de registro se establece la presentación de las solicitudes exclusivamente a través de medios electrónicos. Para facilitar esta forma de presentación a aquellas personas físicas solicitantes que tengan dificultades para acceder a medios electrónicos, se posibilita la participación de personas o entidades que, actuando como agentes o gestores de la rehabilitación, puedan realizar la presentación electrónica, el seguimiento y la gestión de las solicitudes, previo acuerdo con la persona solicitante que les faculte y autorice a ello. De esta manera se facilita también la colaboración de personal cualificado en la cumplimentación de los formularios de solicitud.

Líneas de subvenciones

A través de la Línea 3 (actuaciones de rehabilitación a nivel de edificio) se subvencionan actuaciones de mejora o rehabilitación en edificios de tipología residencial colectiva, incluyendo sus viviendas, y en viviendas unifamiliares en las que se obtenga una reducción del consumo de energía primaria no renovable de al menos el 30% y reducción de la demanda energética anual global de calefacción y refrigeración de al menos un 35% en zonas climáticas D y E y 25% en zona climática C. Respecto a la cuantía subvencionable, estará en función del nivel de ahorro en consumo de energía primaria no renovable conseguido.

A través de la Línea 4 (mejora de la eficiencia energética en viviendas) se subvencionan obras o actuaciones de obras de mejora de la eficiencia energética en viviendas, ya sean unifamiliares o pertenecientes a edificios de tipología residencial colectiva en las que se obtenga reducción del consumo de energía primaria no renovable de al menos el 30%, o reducción de la demanda energética anual global de calefacción y refrigeración de al menos un 7% o modificación o sustitución de elementos de la envolvente térmica que cumplan valores de transmitancia térmica y permeabilidad al aire establecido en el DB HE del CTE.

La cuantía de la subvención en este caso es del 40 % del coste de la actuación, con un límite de 3.000 euros.

En cuanto a la Línea 5.1 (elaboración del libro del edificio existente para la rehabilitación) tiene por objeto la financiación de los gastos de honorarios profesionales para la emisión del libro del edificio existente para la rehabilitación. En este caso es subvencionable el 100% del coste. Para viviendas unifamiliares y edificios hasta 20 viviendas, la cuantía máxima es de 700 euros más 60 euros por vivienda. Para más de 20 viviendas, la cuantía es de 1.100 euros más 40 por vivienda con máximo de 3.500 euros.