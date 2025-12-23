El Paseo de Almería se transforma en un epicentro de ocio familiar y sostenible por Navidad

El Paseo de Almería se ha transformado en un gran espacio de convivencia familiar, ocio infantil y concienciación medioambiental con la iniciativa ‘Un Paseo en Navidad’. Los concejales Antonio Urdiales, Eloísa Cabrera y Ana Trigueros han inaugurado las actividades que se extenderán hasta el próximo 4 de enero.

Antonio Urdiales, concejal de Sostenibilidad Medioambiental, ha destacado “el gran ambiente y la presencia de niños y mayores en esta primera mañana”, mientras que Eloísa Cabrera, concejala de Urbanismo, ha valorado la transformación del paseo como un escenario que “llena de vida el corazón de la ciudad y refuerza su papel como espacio para el encuentro ciudadano y familiar”.

Cien actividades con conciencia ecológica

El concejal Antonio Urdiales ha recordado que el objetivo es crear “un lugar en el que favorecer la convivencia vecinal y la socialización familiar bajo criterios de sostenibilidad y reciclaje”, animando a los ciudadanos a participar en las actividades dirigidas a niños de entre 2 y 12 años.

El programa ofrece más de un centenar de actividades gratuitas en horario de mañana (11:00 a 13:00) y tarde (17:30 a 19:30). Entre ellas se incluyen Olimpiadas Navideñas, un ‘Escape Room’, talleres de cocina y charlas. La mayoría no requieren inscripción previa.

La decoración del espacio también sigue una línea sostenible, ya que en su gran mayoría ha estado realizada con material reutilizable y sostenible. Entre los elementos decorativos destacan un Trono de Rey Mago, un photocall de seis metros y un minibosque de árboles de madera que los niños podrán decorar.

Premios a la creatividad sostenible

Durante la jornada inaugural se han entregado los premios del III Concurso ‘Decora tu Navidad reciclando’. Urdiales ha subrayado que la finalidad es “seguir fomentando entre los más pequeños de la casa hábitos responsables como la reducción, reutilización y reciclaje de residuos”.

En esta edición se presentaron 15 trabajos en ocho categorías. Los premiados han sido Alba Arriaga Salmerón, Martín Fernández Molina, Ignacio del Junco, María Calatrava y Carmen López en las categorías individuales, y la clase de 5 años B del IES Mar de Alborán y la clase de 5º B del CEIP Francisco de Goya en las grupales.