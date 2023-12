Navidad en la familia Soriano Léon: Tradición, un cumpleaños en Nochevieja y brindis en Cabo de Gata

En estos días en los que vamos a celebrar el nacimiento de Jesús, recordamos las palabras del Papa Francisco sobre la importancia de convertir nuestro hogar “en cuna de la vocación al amor”. Y eso es lo que trata de hacer cada año la familia Soriano León, para quienes Jesús, María y José son el modelo de amor a seguir.

UN MATRIMONIO JOVEN CON DOS NIÑAS

Siendo ambos de Almería, con amigos en común de la infancia, Carolina y José Andrés, se conocieron en Cartagena, en la universidad, cuando estudiaban Arquitectura Técnica. Allí forjaron una fuerte amistad. Regresaron a su ciudad y surgió el enamoramiento.

Tras cinco años de noviazgo, justo antes de la pandemia, se casaron en la Catedral de Almería.

Siempre tuvieron claro que querían formar una familia y nacieron, primero, Lola, que el día de Nochevieja cumple 5 años -así que celebración doble, y después Candela, de 2 añitos.

Carolina es una apasionada de la moda y el diseño, tiene un negocio de ropa y complementos en la emblemática calle Las Tiendas de Almería. Su marido, es gerente de una empresa de edificación, costalero y amante de la Semana Santa almeriense.

Pero, sin duda, la Navidad es la época del año que más disfruta la familia Soriano León. Nos cuentan que aprovechan el puente de la Constitución y La Inmaculada para desempolvar el tradicional belén.

DOS “AYUDANTES” PARA MONTAR EL BELÉN Y COLOCAR EL ÁRBOL

Y a las peques les gusta ayudar “pero a su manera”, puntualiza el padre. “Desde que nacieron las niñas intentamos que ellas participen de esta bonita tradición y nos vamos adaptando a sus edades porque nosotros vamos colocando las figuritas a la vez que ellas van descolocando y, al final, tenemos que andar luchando para que no rompan, no estropeen nada, pero nos apañamos como podemos”.

Montar el pesebre y el árbol es un rito cargado de un significado especial para Carolina y José Andrés. Y como no, para las niñas. Lola es la encargada de colocar la estrella. “Me gusta la estrellita”, nos dice pizpireta.

Además, cuentan con unas piezas decorativas muy especiales. Tienen mucho cariño a unas bolitas con el nombre de las niñas “hechas por una artesana y compradas en Almería”, comenta Carolina.

En la casa no falta el tradicional pascuero almeriense. Es tendencia el color rosa pero Carolina apuesta por el tradicional color rojo. “Nos encanta, la verdad es que nos dura poco porque no somos muy de plantas, pero nos gusta mucho la flor de Navidad”.

ACTIVIDADES PARA DISFRUTAR EN FAMILIA

En estos días tendrá lugar uno de los momentos más emocionantes para las niñas (con permiso de la llegada de sus Majestades).

La mayor, Lola, ha ensayado mucho la función de Navidad del colegio y espera con ansia que su padres acudan a verla orgullosos.

La fiesta de Candela en la guardería también promete. “¡Y como para no acudir!”, exclama José Andrés. “Candela es muy pequeña pero Lola está esperando a vernos entre el público para empezar a bailar o cantar, lo que toque”.

Después, cuando den las vacaciones escolares, la familia Soriano León aprovechará para realizar excursiones con las niñas por los pueblos de la provincia. “Nos gusta buscar figuritas por los mercadillos navideños de Almería para el belén, siempre falta alguna”.

De paso, seguro que también cae algún décimo de la Lotería de Navidad. “Compramos más de lo que quisiéramos ya que al estar involucrados en diferentes asociaciones, hermandades... pues al final te juntas con una barbaridad de décimos”, afirma José Andrés, quien sigue siempre el sorteo a través de COPE. “Estoy en el trabajo pendiente de la radio y miro el Whatssap porque, si suena mucho, es que algo ha tocado, y siempre con los nervios a ver qué pasa, pero muy bien”.





SABORES DE ALMERÍA EN LA MESA DE NAVIDAD

Los días previos a la Nochebuena acuden a comprar productos típicos de Almería. Para el padre de Lola y Candela “la típica gamba roja a ser posible de la costa almeriense es infalible, un buen jamón de Serón, mazapanes de Fondón, polvorones de Laujar de Andarax...” Su esposa añade que “una buena ensalada de tomate almeriense, no falla tampoco”.

Y entre compra y compra se las ingenian para poder conciliar. Nos cuentan que hacen malabares. Menos mal que la tita y la abuela echan una mano.

“A veces me las llevo al trabajo porque no queda otra”, reconoce el padre.

Carolina apostilla que "son días de mucho trabajo" para ella en la tienda y además tienen la agenda repleta de quedadas para cenar y comer con amigos. “Tiene pinta de que este año se va a hacer cuesta arriba porque tenemos muchos compromisos”.

La Nochebuena la pasan un año en la casa de la familia de José Andrés y otro en la de Carolina.

“A José le encanta innovar”, según Carolina. “Sí, yo llevo la rama del I+D+I de las cenas y voy improvisando, tiro mucho de recetario de Youtube pero hay platos típicos que no pueden faltar y que inevitablemente te recuerdan a tiempos pasados y a gente que ya no está como mi abuela que preparaba el consomé, la sopa caliente, el hilo de huevo rallado...”

Y después de la cena, le cantan a Jesús. Lola con su pandereta se arrancará este año por el villancico Los Peces en el Río. “Es mi favorito”, afirma.

Al día siguiente, toda la familia acude a celebrar la Navidad al Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. Y lo mismo el día de Año Nuevo. “Nos tratan como de la familia, se come genial en Los Escullos”, subraya Carolina para quien estas fechas son muy entrañables pero se emociona al recordar a su madre que ya no está. “Soy muy familiar, con los míos estoy muy apegada todo el año y ahora en Navidad más aún al juntarnos todos y claro, me falta mi madre y es durillo”.

Pero una sonrisa de Lola y la cara de ilusión de Candela, mitigan ese dolor. Y además, ya falta menos para la doble celebración en la familia; cumple y Nochevieja.

12 UVAS Y 5 VELAS EN NOCHEVIEJA

Lola soplará 5 velas el último día del año, una fecha que disfruta mucho Carolina porque se encarga de decorar la mesa y dejar todo listo para que las niñas y las familias se lo pasen muy bien.

En la sobremesa “el que sabe tocar la guitarra, toca la guitarra, otros andan chapurreando villancicos, de fondo se oye el sonido de hielos de algún refrigerio y nos venimos arriba”, bromea José Andrés.





NERVIOS Y EMOCIÓN PARA RECIBIR A LOS REYES MAGOS

Los días previos a la llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar, la familia acude a ver el alumbrado navideño de municipios como Mojácar donde se vuelcan con los adornos. Mientras, las niñas recuerdan a los suyos lo que les han pedido a los Reyes Magos. Según el padre, “falta papel en Almería para escribir la carta de Lola, pues tiene un catálogo tremendo de juguetes que quiere”. No obstante, Lola es consciente de que Sus Majestades no podrán traerle todo lo que desea así que va acotando poco a poco el pedido. Su hermana se conforma con “un dinosaurio y un coche”. Saben que no recibirán carbón porque aseguran haberse portado "muy muy bien".

La familia no se pierde la Cabalgata de Almería. Las crías disfrutan cogiendo los caramelos que lanzan desde las carrozas. Hay que endulzarse un poco en la calle y en casa. José Andrés tiene previsto encargarse de la elaboración del típico y delicioso roscón de Reyes. Lo va a intentar. Ya nos contará el resultado. Además, las niñas dejarán algún que otro dulce a los Reyes para que su viaje por tierras almerienses sea más llevadero. La noche del 5 de enero toca acostarse pronto y con la ilusión de ver al día siguiente las caras de Lola y Candela abriendo regalos.

La familia Soriano León le pide a 2024 paz, salud para los suyos y trabajo. Ojalá se cumplan sus deseos.