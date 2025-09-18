La música se sube al bus del Bajo Andarax en la Semana de la Movilidad

El concejal de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte de Ayuntamiento de Almería, Antonio Casimiro, y la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, Aránzazu Martín, han participado en ‘La música sube al bus’, una de las actividades más especiales de cuantas se llevan a cabo durante estos días en la Semana Europea de la Movilidad, dentro del programa que han elaborado conjuntamente la Junta, a través del Consorcio de Transporte del Área Metropolitana, y el Ayuntamiento de Almería. También ha asistido el director-gerente del Consorcio, Luis Miguel Carmona.

Los músicos de Clasijazz han sido los encargados de poner música y ritmo a la línea M-102 (Almería-Huércal de Almería-Viator-Pechina) durante toda la mañana.

Antonio Casimiro ha afirmado que “la movilidad sostenible es uno de los principales objetivos del Ayuntamiento, pues tenemos todos los ingredientes para convertir a Almería en una ciudad saludable, amable y sostenible. En esta línea, la Semana Europea de la Movilidad vuelve a situar a la ciudadanía en el centro de un programa participativo, inclusivo y pensado para avanzar en una ciudad mejor conectada”.

Por su parte, Aránzazu Martín ha resaltado que “estas jornadas intentan sensibilizar a la ciudadanía sobre la necesidad de contar con un transporte que sea asequible, accesible y sostenible, algo en lo que desde la Junta de Andalucía venimos trabajando con mucho interés” y ha destacado “el gran trabajo que está haciendo el Consorcio de Transporte del Área Metropolitana, consiguiendo cifras récord con la tarjeta de transporte, que aporta al usuario más del 50% de bonificaciones y gratuidad total para menores de 15 años”.

En cuanto a la Semana Europea de la Movilidad, la delegada ha precisado que “desde la Junta de Andalucía apostamos por fomentar la cooperación entre las administraciones y los operadores, con el fin de promover el uso del transporte y la intermodalidad de los servicios de transporte, y para ello contamos con una serie de actividades durante toda la semana. La que hoy celebramos es, sin duda, una de las más especiales y entrañables de todas”, ha valorado Aránzazu Martín.

Los músicos de Clasijazz han acompañado con su música a los usuarios de la línea M-102. “Una línea que conecta también a municipios, que vertebra el Bajo

Andarax y que acerca a las personas a sus destinos y que hoy además las acerca a la cultura, convirtiendo hoy cada trayecto en un escenario en el que la música va a transformar lo cotidiano en extraordinario”, ha afirmado Aránzazu Martín.

Programa de la Semana Europea de la Movilidad

El programa de la Semana Europea de la Movilidad que desarrollan la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Almería se está llevando a cabo desde este martes 16 de septiembre, en el que se instalaron módulos de aparcamientos de bicicletas y patinetes en los IES Los Ángeles, Azcona y Al-Ándalus.

Este jueves, día 18, a las 17:30 horas, se celebrarán dos mesas redondas, una sobre la bicicleta de alquiler compartido, modelos y casos de éxitos, y otra sobre ‘Movilidad sostenible es posible’, en el que además se entregarán los premios del concurso de fotografía digital ‘Yo me muevo de forma sostenible’. Esta actividad tendrá por escenario el salón de actos del Yacimiento Arqueológico Barrio Andalusí.

El viernes, día 19, se celebrará la marcha ‘Caminos tradicionales de Almería’, una ruta urbana que comenzará a las 19:00 horas, desde la plaza de Santa Rita, y en la que colabora la Asociación de Amigos Caminos Tradicionales de Almería.

El sábado, día 20, a las 18:45 horas, se hará un segundo sendero urbano patrimonial, bajo el lema ‘Descubre Almería paso a paso’. Un paseo familiar, de tarde-noche, para descubrir la historia y el casco histórico de la ciudad acabando en la Alcazaba, a través de audioguías que se conectan con códigos QR instalados en el trazado urbano. Colabora la Asociación Cultural La Guajira.

El sábado día 20 y el domingo día 21 se celebrará la jornada ‘Días sin coche’, con transporte gratuito en algunas líneas y horarios. En concreto, será gratuito el sábado desde las 12 horas y hasta las 19:35 horas en la línea M-100 de Almería a Huércal de Almería, y la línea urbana M-999 de Roquetas de Mar, desde las 10:10 a las 13:05 horas. El domingo se disfrutará del transporte gratuito en la línea M-202, de Cabo de Gata desde las 9 a las 14:00 horas. Por último, se ofrecerán charlas de educación vial bajo el título ‘Rodando con cabeza’, en los centros educativos CEIP Adela Díaz (16 septiembre), Escuela Campoamor de Roquetas de Mar (18 septiembre) y el IES Los Ángeles (22 de septiembre).

Además, durante toda la SEM se está llevando a cabo una campaña en las redes sociales del Consorcio en Facebook y X, con concursos relativos a la movilidad sostenible, en el que se pide compartir unan fotografía con la tarjeta de transporte, con regalos relacionados con el programa Bus+Bici.