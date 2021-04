Mirandés-UD Almería (1-1): Aprendiz

La UDA apostó el pasado curso por una plantilla con un marcado perfil de ser un plantel muy técnico y joven. Le dio para poder jugar el playoff, pero que cayó cuando se jugaban los partidos importantes y el equipo tenía serias opciones de asaltar las posiciones de ascenso directo. Aunque se entendió que había sido por determinados elementos, como el parón por la COVID-19 y los constantes cambios de entrenador en una entidad que estrenaba propiedad.

En este curso, mismo perfil. Con hasta 20 fichajes nuevos. Puestos en las manos de un José Gomes que había sido el entrenador que quería Turki Al-Sheikh desde su llegada a Almería y que lo pudo contratar antes del pasado playoff. Un entrenador con una mentalidad de juego ofensivo para el disfrute de los que son rojiblancos. Como así ha sido en gran parte del curso. Crecimiento espectacular en algunos elementos y, según todos, practicando el mejor fútbol de la Liga SmartBank.

DE PIEDRA A MONTAÑA

Hasta que se auparon a los puestos de ascenso directo (2º). A partir de ahí, apareció el miedo al triunfo. Ya no se jugaba como antes. Cualquier piedra en el camino se convertía en una montaña. Tocaba, por tanto, resetear y que todos se convirtieran en 'aprendiz'. Como decía en uno de sus primeros éxitos Alejandro Sanz.

Como ha reconocido el propio entrenador rojiblanco tras el empate en Anduva ante el Mirandés. Jugando con un nuevo sistema, al menos de inicio. Sin ser, como se ha demostrado, el que se sienten más cómodos. Pero sí para ver que pueden hacerlo. Porque ahora afrontan un periodo de aprendizaje. 'Dices que te estoy haciendo daño', por no ser muy dado a los cambios. Así que toca cambiar. Para no ser tan vistoso y ser más duro, 'que con el paso de los años me estoy haciendo más cruel' dirán en un futuro de este próximo mes y medio. Con la única intención de poder ir 'remendando mis heridas con jirones de tu piel'

Es lo que quiere José Gomes de sus jóvenes pupilos. Y que nadie se pueda poner las manos a la cabeza por este cambio de estilo. Porque es lo que se ha estado pidiendo. 'Ahora no me reproches que no sepa darte amor'. Se verá un Almería más 'tosco'. Es lo que 'me has enseñado tú, tú has sido mi maestro para hacer sufrir' a los rivales.

Gomes quiere que sus jugadores pierdan 'su inocencia'. Que no haya 'aprendices' más listos que ellos cuando se midan en los playoff de ascenso. Porque en esa parte de la temporada no habrá 'caricias'. Lo que haya será dolor, como ha pasado cada vez que se han medido a los grandes. A los que ascenderan de manera directa (Espanyol y Mallorca) y a los que serán rivales potenciales en la postemporada. Cuando se encuentren 'cristales rotos bajo sus pies'. Para eso se preparan los rojiblancos. Que dejen de ser bisoños y sepan encontrar respuesta a todo lo que se les presente por delante. Si hay ascenso, 'te lo debo a ti'