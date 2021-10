Los secretos del mejor pan del mundo, el de Alfacar, en 'Campo y Mar'

Seguro que has escuchado en más de una ocasión que los alimentos ya no saben como antes. Que si han perdido sabor, vitaminas... Que entran por el ojo pero no por el paladar.

Pues, depende...

En la localidad granadina de Alfacar, por ejemplo, el pan se sigue haciendo como hace más de 400 años. Continúa estando igual de rico que antaño.

Y, en el programa 'Campo y Mar' de COPE Andalucía vamos a descubrir este lunes por qué. Una pista: el agua de los manantiales del pueblo o la leña de los bosques de la Alfaguara para la cocción en hornos morunos, influyen y mucho.

Pero hay otros muchos secretos que hoy vamos a desvelar.

Nuestra nutricionista de cabecera, María Dolores Rubio Escobar, va a explicarnos los motivos por los que el pan es un alimento básico en nuestra pirámide alimenticia, y desterraremos el mito de que "el pan engorda". A la obesidad se llega por una dieta inadecuada, por falta de ejercicio y no por consumir pan.

Aprenderemos a preparar tostadas andaluzas. Cada vez hay más variedad.

Hablaremos de agricultura sostenible con la mejor cooperativa española 2021. Como no podía ser de otra manera, es andaluza. Se trata de Cooperativa La Palma.

En 'Campo y Mar' siempre destacamos la sostenibilidad como una de las señas de identidad de nuestra agricultura.

Los agricultores de La Palma, en Carchuna, Granada, tienen muy asimilado desde hace tiempo este concepto de agricultura sostenible.

Las claves para lograrlo: menos agua. Más rendimiento. Menos residuos. Más productividad. Menos CO2. Más futuro.

Nos adentraremos en el mar, eso sí, con cuidado porque "el malayo" está causando alguna que otra faena a los pescadores de la zona de Málaga. Allí pararemos para saborear uno de los productos más característicos y sabrosos que es el boquerón.

Si hay alguien que está acostumbrado a pescar boquerones ese es Juan Antonio Martín, armador y jefe de la lonja del Puerto Caleta de Vélez, quien nos atenderá amablamente.

Estos y otros temas, en el programa de esta tarde.