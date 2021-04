Los recursos de Unicaja Costa de Almería le dan para ser subcampeón

Fue lo que pudo ser. Que Unicaja Costa de Almería hiciera todo lo posible para que la serie final se alargara y que, por su parte, Guaguas Las Palmas no desaprovechara la primera opción para recuperar el cetro liguero. Algo que no hacía desde el año 1994. Cuando los insulares conquistaron la que fue su quinta Superliga. 27 años después, regresan a la máxima elite del voleibol español con su sexto entorchado. Delante, un cuadro almeriense que salvó tres bolas de eliminación en cuartos (Soria), que hizo lo mismo en semifinales (Teruel) y que ya no pudo hacer nada para evitar el triunfo canario y, en su caso, haber engordado el palmarés de ser (lo sigue siendo) el club más laureado de este deporte en España.

En el tercer partido, primero jugado de esta serie final en el Moisés Ruiz, no hubo opción a la sorpresa. Sí para que los almerienses, con el recuperado Colito, ganaran la primera manga (26-24). Tal y como sucedió en el primer partido, celebrado la pasada semana en el Centro Insular de Deportes de Las Palmas, los de Manolo Berenguel se pusieron por delante en el choque. Y, como sucedió en el primer partido, ahí se acabó el factor sorpresa y el intento de creer en que la remontada era posible.

TODO EN ORDEN

Porque en los dos siguientes sets los almerienses ni tan siquiera pudieron llegar a los 20 puntos en cada manga. Los de Sergio Miguel Camarero se aprovecharon de los errores locales al no aprovechar sus ataques. Con ventajas destacadas desde casi el inicio, en el tramo final de cada set fue el de controlar su cambio de saque para ponerse por delante.

En la manga que fue definitiva, Unicaja Costa de Almería quiso apurar para poder alargar la final. Se colocaron a dos puntos (20-22). El preparador insular no quiso ninguna sorpresa ni que los almerienses creyeran en poder sacar partido a otro final igualado. Fue el final de la final. Para que un renovado Guaguas Las Palmas recuperara el sabor de lo que es ganar un título de la Superliga. 27 años esperando. En 1994 fue el último año de sus cinco títulos seguidos. Antes de la 'aparición' de un bisoño Unicaja Almería. En Las Palmas ganaron los almerienses su primera Superliga 1997. Ahora 24 años después, son los amarillos los que ganan en tierras almerienses.

FICHA TÉCNICA

Unicaja Costa de Almería: Colito (19), Sánchez (-), Jiménez (9), Vigil (9), Iribarne (9), Fornés (6), Ferrera (Líbero). También jugaron: Palharini (3), Diedhou (1), Villarreal (-), Sáez (Líbero 2).

CV Guaguas Las Palmas: Hage (10), Cézar (12), BErtassoni (5), Almansa (5), Knigge (16), Kukartsev (25), Fernández (Líbero). También jugaron: Sánchez (-), Nassini (-).

Árbitros: Susana Rodríguez y Fernando Cerrato.

Parciales: 26-24 (29'), 19-25 (24'), 19-25 (26'), 20-25 (33').