Los asombrosos beneficios para la salud de la leche de camella

En la localidad almeriense de Pechina, en pleno desierto de Almería, se ubica una granja-escuela de camellos y camellas. Úrsula Schulz, veterinaria, dirige este centro desde hace más de diez años, único por sus características en Europa. Cada día mima y cuida a sus 20 "amigos con joroba", quienes durante el confinamiento han estado encerrados y “de mal humor porque echaban de menos a los niños y a las familias que acuden a hacer excursiones y pasar el día en la granja-escuela”, señala Schulz en el programa La Tarde en Andalucía de COPE.

Los primeros meses de pandemia por el coronavirus se dedicaron a comer, dormir, tomar el sol y poco más. Eso sí, la veterinaria reconoce que tuvo que sacarlos a caminar de vez en cuando: “Es importante que estén entrenados porque necesitan aguantar el peso de las personas sin que les cueste trabajo”.

Ahora que el centro ha reabierto sus puertas, aunque con aforo limitado y medidas de seguridad para evitar contagios por coronavirus, los camellos vuelven a estar contentos porque los visitantes se acercan a darles de comer, les peinan, rascan, acarician, pasean... Son animales muy mimosos y divertidos. Frasquito, por ejemplo, se lo pasa pipa buscando zanahorias, las que esconden los niños.

La directora de la granja-escuela reconoce que ordeñar una camella no es del todo fácil: “Se tienen que acostumbrar para no darte patadas. No es como ordeñar una vaca”.

Uno de sus sueños ha sido tener una industria lechera de camellas. Según dice, ahora ya se ha vuelto “realista” y ha dejado a un lado esa ilusión, ya que para convertirla en realidad, “se necesita mucho tiempo, y sobre todo muchos requisitos sanitarios”.

PROPIEDADES DE LA LECHE DE CAMELLA

Úrsula Schulz comenta que la leche de camella es buena para "personas con diabetes". Asegura que “elimina los picos de subida de azúcar en la sangre y disminuye mucho los efectos secundarios de la enfermedad”. Así mismo, recalca que no produce alergia: “Las proteínas de la leche de camella son parecidas a las de la leche humana, y no hay casi nadie que tenga alergia a esta leche”.

Además, Schulz destaca que “es idónea para mitigar los efectos secundarios de la quimioterapia, es muy terapéutica a nivel estomacal”.