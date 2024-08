La loca teoría que sostiene que Walt Disney nació en Mojácar: "Dalí, te lo confieso"

Walt Disney es, sin ninguna duda, una de las figuras más importantes en la historia del cine. Y es normal. Suya es la compañía que ha marcado la infancia de millones de personas, con obras como la de Mickey Mouse que son patrimonio de la cultura de la humanidad. El icónico ratón se convirtió, sin duda, en uno de los personajes animados más famosos de todo el planeta.

Oficialmente, Walter Elias Disney nació un 5 de diciembre de 1901 en Chicago, una de las grandes ciudades de los Estados Unidos, fundando en 1923, con 21 años, la famosa Walt Disney Company que se ha convertido en la empresa que es ahora. Pero, ¿y si esto no es realmente cierto?

Walt Disney es una de las figuras más conocidas en la historia del cine

Estamos hablando de una teoría que es tan curiosa como surrealista, y que incluso sale en el Ayuntamiento de una localidad conocida de Andalucía como es Mojácar. Sí, porque estamos hablando de una teoría según la cual Walt Disney habría nacido... en Mojácar. Y no se llamaría Walt, sino José

La teoría sobre Walt Disney que comparte un presidente del PP

Esta teoría se ha avivado recientemente con el tuit del presidente del Partido Popular de Almería, Javier Aureliano García. "Walt Disney (José Guirao Zamora) nació en 1901 en Mojácar. ¿Lo sabías?", relata en el post publicado en la red social X, anteriormente conocida como Twitter, junto a una foto de la localidad donde hay un dibujo de Mickey Mouse. Obviamente, en tono de broma... pero se trata de una teoría que tiene su peso.

La teoría relata que ese es el nombre real de Walt Disney. En concreto, se cree que en el año 1940, tres hombres en trajes grises llegaron a Mojácar, y decían ser representantes de la empresa de Walt Disney. Según señala la teoría, estaban en búsqueda del certificado de nacimiento de José Guirao Zamora, que nació el mismo año que Disney en Mojácar. Porque, según ellos, ambos eran la misma persona.

Sin embargo, estos hombres no cumplieron con su cometido, ya que la partida de nacimiento se había perdido durante la Guerra Civil. Obviamente, los vecinos del pueblo no tenían ni idea de quién era ese tal Walt Disney: en el año 40 no es que fuesen tan populares sus obras, precisamente.

Según esta teoría, Walt Disney se llama realmente José Guirao



La conversación de Walt Disney con Dalí que apoya la teoría

Pero el lazo de unión existía, y vaya si existía: resulta que una vecina del pueblo se llamaba Isabel Zamora, que tuvo un hijo y se vio obligada a emigrar a Chicago, donde tenía a su hermano. No obstante, Isabel enfermó en la ciudad estadounidense, y su hermano le recomendó dejar a su hijo con una familia: los Disney, conformados por Elías y Flora.

En 1902 el niño fue bautizado por los Disney, que le pusieron de nombre Walter Elias, y se quedó con sus nuevos "padres". Pero eso no quedaría ahí, porque un cronista de Mojácar, Carlos Almendros, fue a Chicago a buscar su partida de nacimiento muchos años después. Pero en la ciudad no constaba ninguna partida, de ahí que fuesen a buscarla a Mojácar.

Las pruebas de que Walt Disney son de Mojácar no terminan de ser concluyentes

Incluso se rumorea que el propio Disney confirmó a Dalí, en 1950, que había nacido en Almería. En Mojácar se cree en esta teoría, que apunta a ser muy posible pero es difícil de confirmar oficialmente. No obstante, Disney dijo, en una entrevista en La Vanguardia de 1957 con Manuel del Arco, que esta teoría era falsa. "Soy mitad inglés-irlandés y mitad alemán. Mi madre es alemana y yo he nacido en Chicago. Se dijo que yo era español por la confusión con un artista, llamado Zamora", explicó Disney en esa entrevista. Aún así, mucha gente sigue pensando que Walt, en realidad, es José.