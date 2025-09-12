En libertad el conductor del autobús del accidente mortal en Almería al no apreciarse indicios de delito

El conductor del autobús implicado en el atropello mortal de Fina Cuerva, funcionaria de 62 años vecina de Huércal de Almería, ocurrido en la mañana de este jueves en la Avenida Federico García Lorca de la capital, ha quedado en libertad al no haberse apreciado indicios de delito en su actuación.

Fuentes municipales han precisado a Europa Press que la investigación continúa abierta para esclarecer lo sucedido, aunque todo apunta a que podría tratarse de un "desgraciado accidente".

El siniestro tuvo lugar sobre las 7.25 horas a la altura del número 6 de la Rambla, en un cruce regulado por semáforos, cuando varios viandantes alertaron de que una mujer había sido atropellada. Los servicios sanitarios y agentes de la Policía Local desplazados al lugar confirmaron la muerte "en el acto" de la víctima.

El conductor fue sometido poco después del suceso a los test de alcohol y drogas, que dieron resultado negativo, según indicaron fuentes de la Jefatura de la Policía Local. El vehículo implicado no pertenece a la red de transporte urbano de la capital, sino que corresponde a un autobús de servicio discrecional.

La jornada celebrada este jueves por la Delegación de la Junta de Andalucía en Almería, en la que participaron representantes de 103 municipios para abordar los planes locales de emergencia, se inició con un minuto de silencio en memoria de la víctima, quien estuvo vinculada durante décadas a la Delegación Territorial de Agricultura, donde desempeñó gran parte de su trayectoria profesional.

El gesto sirvió para trasladar el pésame a la familia y reconocer públicamente la labor de una funcionaria muy arraigada en la institución.

La delegada de la Junta en Almería, Aránzazu Martín, destacó en un obituario remitido a los medios el "vacío inmenso" que dejó la "repentina y dolorosa" pérdida de Fina Cuerva, a la que definió como "la memoria viva de la Delegación".

Subrayó además la impronta que deja en sus compañeros y en los responsables políticos que coincidieron con ella, quienes coincidieron en señalar su entrega y capacidad de servicio público.

Martín recordó su "lealtad", "profesionalidad" y "amistad", además de su papel como "madre y abuela ejemplar", muy querida tanto en su entorno laboral como personal. Destacó asimismo que su recuerdo permanecerá vivo en la Delegación y en quienes compartieron con ella años de trabajo y convivencia.