Las claves para un buen desayuno

"Desayunar es romper el ayuno". Podría ser la definición más gráfica del gesto que hacemos una vez nos levantamos de la cama y nos preparamos para afrontar el día. Pero cada persona es diferente a la hora de desarrollar este momento de la jornada. Los hay que prefieren apurar y salir de casa con un vaso de leche, café o infusión sin nada sólido. Los hay que prefieren apurar menos en la cama y sentarse para tomarse unas tostadas en el domicilio. Como también el desayuno se entiende una vez se sale del domicilio y hacer una parada para, con el estómago más 'abierto', hacer la que, dicen, comida más importante del día.

Con todos estos parámetros, en 'Anda y come', sección que todos los martes realiza Mª Dolores Rubio Escobar en Deportes COPE Almería, la nutricionista y dietética dio algunas pautas para que sea lo más saludable posible. Partiendo de una reflexión: "nunca hay que obligar a nadie a que desayune. Tampoco a los más pequeños. Tenemos que dejar que el apetito hable. Si necesitan desayunar más tarde, no hay problema y que lo hagan así". Porque "no está bien que si una persona no tiene apetito, esté desayunando. No le pasará nada por esperar un poquito más y hacerlo de forma cómoda y disfrutando", asegura.

VEGETALES

Tras esta 'premisa', las claves las divide en tres apartados. En el primero recomienda el uso de vegetales en la primera comida del día. "Muchas personas no incluyen nada vegetal en su desayuno. No hacen uso de ninguna fruta o del tomate, aguacate u otras verduras". Esto hace que "ya empezamos el día algo desequilibrados" a nivel nutricional. Por lo que Rubio Escobar invita "a que todos coman algo de fruta antes de otros productos que no son tan saludables".

Especialmente mandado el mensaje para "las personas que hablan de comenzar el día con algo dulce". Para ellos, "quizás olvidan que hay fruta todo el año. Tenemos unas de temporada que son estupendas y no hacemos uso de ellas". Lo que aportaría un gran equilibrio, dado que "la fruta es un buen cóctel de vitaminas, minerales y antioxidantes".

Si da 'pereza' el ponerse a la elaboración, cuando no se dispone de tiempo para el desayuno, "un truco para utilizarlo, por ejemplo, en la tostada es tenerlo listo". En la noche anterior, "batimos tomate, mejor que rallado para aprovechar la piel, lo guardamos en el frigorífico con un poquito de AOVE y lo tendremos listo al día siguiente".

CEREALES

El segundo punto tiene como protagonista a los cereales. "Solemos fallar es en el tipo de cereal que usamos", señala. "Utilizamos siempre con harinas refinadas. Galletas o cereales azucarados, que no son 100% integrales". Así que se debería, "tomarlos en una bebida láctea, vegetal o un yogurt".

Como ocurre, a su vez, con el pan. "Usamos pan blanco en lugar de pan integral. No acabamos de arrancar esa tradición, que sí afecta a nuestra salud intestinal, porque pensamos que el pan integral es peor que el pan blanco. Eso no es así", insiste. La recomendación: "si tenemos una panadería de confianza cercana, seguro que ese pan será de gran calidad".

AZÚCARES

Sin olvidar lo más utilizado en el desayuno, la merienda e, incluso, la cena. "Azúcares o cosas que son muy azucaradas", para complementar el producto protagonista. Comenzando por los líquidos. "Ya sea láctea, infusión o leche vegetal. A menudo usamos cacao con azúcar, miel, azúcar moreno, canela… hay mucha costumbre de endulzar y la deberíamos modificar. ¿Cómo se modifica? Teniendo mucha paciencia y poco a poco",

Y no solamente en bebidas. También volviendo a las tostadas. "Tenemos también por costumbre poner mermeladas o miel en las tostadas. Debería limitarse a unos días esporádicos". Con una última recomendación: "Podemos hacer uso, en las tostadas, de fruta en rodajas o seca como son los dátiles".