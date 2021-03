Las autoescuelas de Almería denuncian retrasos de hasta cuatro meses para poder sacarse el carnet de conducir

La situación del sector de las autoescuelas en Almería es crítica porque sus alumnos deben esperar hasta cuatro meses para poder realizar el examen de circulación por la falta de examinadores, lo cual provoca continuas quejas por parte de los afectados ante el enorme retraso en la obtención de los diferentes permisos.

El presidente de la Asociación Provincial de Autoescuelas de Almería (ASOPROAL) Rafael Villegas asegura que hay miles de alumnos afectados por esta situación, un importante volumen al que, según reconoce, “sí habíamos llegado anteriormente, pero en esos momentos teníamos más capacidad de examen que ahora”.

Sin embargo, en la actualidad “es cuando más aglomeración se está produciendo”, sobre todo en el permiso ‘B’, el que habilita para conducción de turismos, que según apunta Villegas, “tiene una capacidad de examen de 88 alumnos de unos 618 en un ciclo de quince días naturales”, lo cual provoca largas listas de espera que se prolongan otros “dos o tres meses más en el caso de que suspendan y tengan que volver a presentarse al examen”.

MALESTAR ENTRE LOS PROFESIONALES DEL TRANSPORTE

Esta situación, aclara Rafael Villegas, “no es responsabilidad de las autoescuelas, que somos las que recibimos continuas quejas de muchos padres de alumnos y también de profesionales del transporte que pierden el empleo por no poder canjear los carnets, sino de la Administración central que es quien debe dar una solución urgente a este problema”. Las autoescuelas critican que el Gobierno central no cubra las bajas que se producen tanto por jubilación como por incapacidad temporal de los examinadores, lo que viene a suponer una reducción a la mitad del número de efectivos disponibles.

Esto genera mucho malestar entre los afectados, “que lo pagan con nosotros, con los profesores, que queremos dejar claro que si no examinamos es porque no podemos, no porque no queramos, y que es la Administración la que nos está limitando nuestra capacidad de trabajo y es la que nos tiene que dar la solución”, concluye Villegas.