LaLiga aplaza la eliminatoria UDA-Girona

LaLiga ha comunicado a la UD Almería y al Girona que la eliminatoria de semifinales del playoff de ascenso a la Liga Santander, que debían disputar ambos conjuntos entre el jueves (ida) y el domingo (vuelta), ha quedado aplazada sin fecha para su celebración. La resolución se ha tomado en la mañana de este miércoles, a poco más de 30 horas para que diera comienzo el partido en Montilivi, por no poder celebrar la otra eliminatoria de semifinales, la que debe medir al Real Zaragoza y el Elche o el Fuenlabrada.

Hay que recordar que este lunes acabó la fase regular de la Liga SmartBank, pero que no lo hizo de manera completa al tener que aplazarse el encuentro que debían disputar el Deportivo de La Coruña y el Fuenlabrada. El motivo fueron los positivos por la Covid-19 de algunos componentes del plantel madrileño. Pese a estar ya en tierras gallegas, no pudieron salir del hotel al detectarse esos positivos y, por tanto, no se presentaron en Riazor. Todavía en Coruña, los madrileños están cumpliendo una cuarentena para saber el día que podrían disputar ese encuentro.

CLAVE EN LA CLASIFICACIÓN

Un partido que era clave tanto por la parte de arriba en la clasificación como en la parte baja. Porque los gallegos han descendido a Segunda B. Incluso ganando ese partido, el Deportivo sería equipo de Segunda B, pero los gallegos quieren impugnar la última jornada al sentirse perjudicados. También quiere el Elche que se le pudiera dar el partido por ganado al Deportivo. Los ilicitanos son sextos en la clasificación, pudiendo jugar el playoff de ascenso. Pero un empate del Fuenlabrada en dicho encuentro le daría el billete para los madrileños.

De ahí que LaLiga, la RFEF y el CSD hayan acordado que la eliminatoria que deben jugar UDA y Girona se aplace. Para así poder jugar las dos semifinales al mismo tiempo y no llegar ningún equipo con más días de descanso a la gran final. No hay oficialidad de la fecha para jugar ninguno de los partidos que restan para acabar esta 'particular' temporada. Ni el del Deportivo-Fuenlabrada. Ni ninguna de las dos semifinales (ida y vuelta). Ni la gran final. Toca esperar.