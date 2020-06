Julio comenzará para la UD Almería con doble jornada en casa a las 19.30 horas

La UD Almería es de los pocos equipos que, todavía, no ha podido jugar en horario nocturno. Todos sus partidos (3), hasta ahora, los ha disputado a las 19.30 horas. Que cambiará cuando, en la jornada 36, deba ir hasta Miranda de Ebro (domingo, 28 de junio) y comience su encuentro frente al Mirandés a las 17.00 horas este próximo domingo. Es decir, con más sol todavía. Un hecho, el no jugar cuando el sol ya no está, que pensaban se podría 'arreglar' en alguno de los dos partidos que tendrá que celebrar, de forma consecutiva, en el Estadio de los Juegos Mediterráneos la próxima semana. Agua. Porque tampoco será así. Es más, en ambos los rojiblancos tendrán fijada su hora de inicio para la que está siendo más habitual en este reinicio de la competición (19.30 horas).

El 1 de julio (miércoles), a la hora señalada, el Almería de José María Gutiérrez recibirá en tierras almerienses al Sporting de Gijón. El 4 (sábado), los rojiblancos ejercerán de anfitriones con el Tenerife. Dos choques, como local, que permitirán no tener que hacer ningún viaje durante una semana completa. Una situación que la firmarían absolutamente todos.

SIN VIAJAR

Al menos, en cuanto al cansancio y los desplazamientos. Porque, viendo los resultados de este reinicio de la Liga SmartBank, el hecho de jugar en casa se está convirtiendo en un auténtico suplicio para la gran mayoría de los equipos. Tanto es así que los tres primeros clasificados (Cádiz, Zaragoza y UDA) no han logrado vencer todavía como anfitriones. Los dos primeros ya han jugado un par de partidos en su feudo. Los gaditanos han logrado un punto, mientras que los maños han acumulado dos derrotas. Una en el caso del Almería, en el único choque que ha disputado en su campo.

En los rojiblancos, este jueves reciben al Alcorcón. Es el único equipo que no conoce la derrota en toda la temporada cuando ha actuado como visitante. Los del almeriense Fran Fernández, incluso, han sido capaces de, en este reinicio, vencer en La Romareda y empatar en el Ramón de Carranza. Es decir, en el feudo de los dos primeros. Ahora visitan al tercero. Una vez pasado este 'escollo', el Almería visitará Miranda de Ebro (domingo, 17.00 horas), para que la semana que viene ejerza de anfitrión dos veces seguidas ante Sporting y Tenerife. Dos equipos que están ya en la llamada 'zona de nadie', intentando apurar sus opciones de poder meterse en el playoff de ascenso para, sobre todo, meter distancia con los puestos de descenso a Segunda B. Citas que, para las aspiraciones de la UDA de querer lograr subir a la Liga Santander, deberían dejar los puntos en el Estadio de los Juegos Mediterráneos.