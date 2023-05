El Gobierno anuncia una cuarta desaladora en el Levante almeriense

El Levante almeriense contará con una cuarta desaladora que construirá el Gobierno central, a través de Acuamed, con una inversión prevista de 100 millones de euros en base al Real Decreto de medidas para combatir la sequía aprobado el pasado 11 de mayo.

La instalación se construirá en la ubicación que "defina la Junta de Andalucía, al ser la administración competente en la cuenca intracomunitaria", según ha explicado a los medios el delegado de Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, durante su visita a las obras de defensa de la desaladora del Bajo Almanzora.

El delegado ha desgranado esta medida contemplada en el Real Decreto que se publicó en BOE el pasado viernes 12 de mayo, cuyo anexo de inversiones prioritarias en las cuencas afectadas por la sequía contempla la construcción de sendas desaladoras para la Costa del Sol, en Málaga, y en el Levante almeriense, que se declaran de Interés General del Estado con un coste de 200 millones de euros.

De la construcción de la cuarta desaladora promovida por el Estado en el Levante almeriense se encargará la sociedad estatal Acuamed, que junto a los técnicos de la Dirección General del Agua, trabajan para iniciar la redacción de los proyectos "una vez que la administración andaluza decida la ubicación de la nueva desaladora".

Acuamed es además la encargada de los trabajos de defensa y reparación de la desaladora del Bajo Almanzora, de ampliación de la capacidad de plantas fotovoltaicas para de las desaladoras de Campo de Dalías y Carboneras, así como de las plantas fotovoltaicas para autoconsumo en estas tres desaladoras.

Las intervenciones en las tres instalaciones en reparación y ampliación permitirán pasar de los 72 hectómetros cúbicos al año de agua desalada a los 111 hectómetros cúbicos, para abastecimiento a una población estimada de medio millón de personas y para uso agrícola, a los que habrá que añadir los resultantes de la nueva desaladora impulsada por el Gobierno "como auxilio a la Junta de Andalucía al estar ubicada en una cuenca de competencia andaluza".

Esto significa, conforme a los cálculos del Ejecutivo, un incremento del 54 por ciento de los hectómetros cúbicos en agua desalada, "sin contabilizar los disponibles con la nueva desaladora en el Levante" una vez quede construida, según ha indicado durante su visita acompañado del subdelegado de Gobierno en Almería, José María Martín, y el alcalde de Cuevas, Antonio Fernández Liria.

Para Fernández, "la ampliación de las desaladoras da estabilidad y garantía en el suministro de agua a los agricultores al no depender de la lluvia, que no olvidemos condiciona también la cantidad que llega de los trasvases porque si los embalses no tienen aportes se limita el agua que llega".

275 MILLONES EN DESALADA

En total, el Gobierno tiene programada una inversión de 275 millones de euros para el incremento de agua desalada para dar garantía de agua para abastecimiento a la población y para uso agrícola en el levante almeriense. Una cantidad que asciende a los 355 millones de euros en materia hídrica, al sumar los 80 millones de euros destinados a nueve proyectos de modernización de regadíos que se financian con el Plan de Recuperación.

Durante la visita realizada a las obras de protección de la desaladora del Bajo Almanzora, en el núcleo cuevano almeriense de Villaricos, los técnicos han trasladado que el avance de los trabajos permitirán iniciar "en el último trimestre de este año" las actuaciones de reparación de la planta de desalación, que no está en funcionamiento debido a las riadas de septiembre de 2012, que la inutilizaron.

De forma paralela, Fernández ha señalado que el Consejo de Ministros ha autorizado la contratación del proyecto y ejecución de las obras de mejora y eficiencia de la desaladora de Carboneras por 42 millones de euros. La autorización a Acuamed, supondrá la ampliación de la capacidad de la desaladora en nueve hectómetros cúbicos, hasta alcanzar los 51 hectómetros cúbicos al año.

Las actuaciones en desaladoras se suman a la financiación de infraestructuras de modernización de regadíos que permiten un mejor aprovechamiento del agua para uso agrícola en Almería, que es la provincia que más fondos recibe del Plan de Recuperación.

De los 123,55 millones de euros (IVA no incluido) de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia destinados a 17 actuaciones de modernización de regadíos en Andalucía, Almería se beneficia de 80 millones de euros para nueve actuaciones.