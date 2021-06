Girona-UD Almería (3-0): Cinco minutos

Quizás ponerle una canción de Luis Eduardo Aute a un nefasto partido de la UDA, en esta particular crónica, es ser demasiado generoso para lo que ha hecho, en el encuentro de ida de las semifinales del playoff de ascenso, el plantel de Rubi en Montilivi ante el Girona. Pero es que el título de esta melodía es lo que le ha durado el 'castillo' al Almería ante los de Francisco: cinco minutos. Tiempo que han necesitado los catalanes para marcar sus dos primeros goles. Tiempo en el que los de Turki Al-Sheihk no habían sido capaces de pasar del centro del campo. En el que el quinto clasificado, al final de la temporada regular, de la Liga SmartBank parecía la mejor versión del Bayern de Munich. Mientras que el cuarto clasificado no era más que un juguete roto en sus manos.

El pim pam pum ha durado esos 300 segundos. Cuando Yan Couto parecía la mejor versión de Dani Alves, como lateral derecho y goleador de '9'. Con un Sylla que dominaba todos los recursos en ataque y liderando la presión, anotando el tercero en el segundo tiempo. Con un Bárcenas que, antes de marcharse con su selección, ha dejado hasta su último aliento, añadido con un gol y una asistencia. Con un portero (Juan Carlos) que fue un espectador más y que inició la jugada del 3-0 definitivo. Eso fue la puntilla de un partido que ha durado cinco minutos. Habrá que esperar si la eliminatoria completa también ha tenido esa duración. Porque lo que le espera a la UDA es apelar a la remontada y creer en ella. Al menos, en cuanto a los jugadores, que crean mucho más en ella que en lo que han creído que podía ser el primer partido de esta eliminatoria.

DORMIDO CONTRA DESPIERTO

En cuanto al partido, el Almería comenzó dormido. El que se 'encontró despierto' desde vestuarios fue el Girona. Casi diciendo 'lo siento' en cada acción en la que se imponían a los almerienses. Porque pocos podían imaginar que la UDA no tuviera capacidad ni para derramar una lágrima. Porque eso significaría que tendrían 'algo'. Más bien parecían un 'hielo'. Mientras que los seguidores se limitaban a que alguien les dijera 'que no es cierto' lo que estaba pasando. Pero todo era 'silencio' en 'cinco minutos'.

Tras haber desarbolado por completo a su oponente, Francisco casi que dio la impresión de recibir 'instrucciones' del operador televisivo. Sobre todo para dejar algo de 'vida' de cara a la vuelta del sábado en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. Así que cambiaron el planteamiento y ya le daban algo más de campo al Almería. Era más bien ficticio. En lugar de presionar tan arriba, pues lo hacían en 'bloque medio'. Sin pasar ningún apuro. Con Sadiq desesperado porque era una isla entre los tres centrales. El nigeriano, seguro, pensó 'me iré lejos de aquí'. Principalmente para acercarse más a la portería de Juan Carlos. Una vez lo logró, sin poder batirle, aunque el asistente señaló fuera de juego, que daba la impresión que no era, pero eso era lo de menos.

Rubi supo que tenía que cambiar. ¿Que fue lo que he hecho mal? debio pensar. Sabiendo la respuesta porque es el mismo mal del equipo cuando lo ha tenido, principalmente ante los grandes y que lo han castigado a lo largo del ejercicio. Así que podría haber quitado a cualquiera. Y lo que hizo fue retirar a Maras, muy impreciso, y a un Carvalho que estuvo desaparecido. El luso no ha marcado ni un gol en todo el curso y, ante el Girona, ni contactó para crear juego. Así que De la Hoz pasó al centro de la zaga, Samú Costa recuperó su puesto de pivote defensivo y Ager Aketxe quiso el balón para darle un cambio de imagen a los suyos. Y lo hizo. En los primeros 20 minutos. Justo hasta que Francisco metió a Ibra, por Gumbau, y el vasco ya no encontró el camino tan claro.

En casa, entre morderse la lengua para 'guardar mis sentimientos' y querer gritar desde lo 'más profundo', como se pudo comprobar en redes sociales. Las mismas que se habían llenado de mensajes de apoyo y esperanza de cara al inicio de este playoff de ascenso y que se desvanecieron en apenas 'cinco minutos'. A la espera de ver si el sábado, con 1.500 rojiblancos almerienses en las gradas, el Estadio de los Juegos Mediterráneos puede vivir una noche histórica o, por el contrario, todos se van 'lejos de ti' de vacaciones.